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Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году

Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году

В 2024 году российский авторынок продемонстрировал рекордный рост, превысив показатели предыдущего года почти в полтора раза, сообщает kp.ru со ссылкой на... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T09:41+0300

2025-01-13T09:41+0300

2025-01-13T09:41+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2024 году российский авторынок продемонстрировал рекордный рост, превысив показатели предыдущего года почти в полтора раза, сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.По словам автоэксперта Андрея Ломанова, рост обусловлен повышением цен на автомобили и осознанием потребителями необходимости обновления автопарка. В этом году стоимость автомобилей выросла на 8,4%. Кроме того, продажи китайских автомобилей заняли 60% от общего результата 2024 года.Эксперт также отметил, что, несмотря на лидерство "АвтоВАЗа", доля российского производителя снизилась, а позиции на рынке укрепили китайские бренды. Бренд Haval занял второе место по продажам благодаря локализации производства и положительной репутации, а китайский Tank укрепился в премиальном сегменте.

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китай

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россия, китай, авто