https://1prime.ru/20250113/avto-854150012.html
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году
В 2024 году российский авторынок продемонстрировал рекордный рост, превысив показатели предыдущего года почти в полтора раза, сообщает kp.ru со ссылкой на... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:41+0300
2025-01-13T09:41+0300
2025-01-13T09:41+0300
россия
китай
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2024 году российский авторынок продемонстрировал рекордный рост, превысив показатели предыдущего года почти в полтора раза, сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.По словам автоэксперта Андрея Ломанова, рост обусловлен повышением цен на автомобили и осознанием потребителями необходимости обновления автопарка. В этом году стоимость автомобилей выросла на 8,4%. Кроме того, продажи китайских автомобилей заняли 60% от общего результата 2024 года.Эксперт также отметил, что, несмотря на лидерство "АвтоВАЗа", доля российского производителя снизилась, а позиции на рынке укрепили китайские бренды. Бренд Haval занял второе место по продажам благодаря локализации производства и положительной репутации, а китайский Tank укрепился в премиальном сегменте.
https://1prime.ru/20250111/renault-854133818.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, авто
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году
Автоэксперт Ломанов: нашествие китайских машин ожидается в России в 2025 году
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ.
В 2024 году российский авторынок продемонстрировал рекордный рост, превысив показатели предыдущего года почти в полтора раза, сообщает kp.ru
со ссылкой на экспертов.
По словам автоэксперта Андрея Ломанова, рост обусловлен повышением цен на автомобили и осознанием потребителями необходимости обновления автопарка. В этом году стоимость автомобилей выросла на 8,4%. Кроме того, продажи китайских автомобилей заняли 60% от общего результата 2024 года.
Эксперт также отметил, что, несмотря на лидерство "АвтоВАЗа", доля российского производителя снизилась, а позиции на рынке укрепили китайские бренды. Бренд Haval занял второе место по продажам благодаря локализации производства и положительной репутации, а китайский Tank укрепился в премиальном сегменте.
СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025"