Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250113/avto-854150012.html
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году
В 2024 году российский авторынок продемонстрировал рекордный рост, превысив показатели предыдущего года почти в полтора раза, сообщает kp.ru со ссылкой на... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:41+0300
2025-01-13T09:41+0300
россия
китай
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2024 году российский авторынок продемонстрировал рекордный рост, превысив показатели предыдущего года почти в полтора раза, сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.По словам автоэксперта Андрея Ломанова, рост обусловлен повышением цен на автомобили и осознанием потребителями необходимости обновления автопарка. В этом году стоимость автомобилей выросла на 8,4%. Кроме того, продажи китайских автомобилей заняли 60% от общего результата 2024 года.Эксперт также отметил, что, несмотря на лидерство "АвтоВАЗа", доля российского производителя снизилась, а позиции на рынке укрепили китайские бренды. Бренд Haval занял второе место по продажам благодаря локализации производства и положительной репутации, а китайский Tank укрепился в премиальном сегменте.
https://1prime.ru/20250111/renault-854133818.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
09:41 13.01.2025
 
Стало известно, что ждет отечественный авторынок в 2025 году

Автоэксперт Ломанов: нашествие китайских машин ожидается в России в 2025 году

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2024 году российский авторынок продемонстрировал рекордный рост, превысив показатели предыдущего года почти в полтора раза, сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.
По словам автоэксперта Андрея Ломанова, рост обусловлен повышением цен на автомобили и осознанием потребителями необходимости обновления автопарка. В этом году стоимость автомобилей выросла на 8,4%. Кроме того, продажи китайских автомобилей заняли 60% от общего результата 2024 года.
Эксперт также отметил, что, несмотря на лидерство "АвтоВАЗа", доля российского производителя снизилась, а позиции на рынке укрепили китайские бренды. Бренд Haval занял второе место по продажам благодаря локализации производства и положительной репутации, а китайский Tank укрепился в премиальном сегменте.
Московский международный автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025"
11 января, 13:24
 
РОССИЯКИТАЙАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала