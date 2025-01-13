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В ГАИ назвали авто с пробегом, которые можно продавать годами - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В ГАИ назвали авто с пробегом, которые можно продавать годами
В ГАИ назвали авто с пробегом, которые можно продавать годами - 13.01.2025, ПРАЙМ
В ГАИ назвали авто с пробегом, которые можно продавать годами
Многие автовладельцы не обращают внимания на перспективу продажи своего автомобиля в будущем, что может создать проблемы, когда они захотят его обновить,... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T12:30+0300
2025-01-13T12:30+0300
россия
авто
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Многие автовладельцы не обращают внимания на перспективу продажи своего автомобиля в будущем, что может создать проблемы, когда они захотят его обновить, передает портал Naavtotrasse.Представитель ГАИ в беседе с изданием отметил, что автомобили с автоматической коробкой передач пользуются большим спросом на вторичном рынке. С другой стороны, автомобили с роботизированными коробками передач или вариаторами вызывают меньший интерес из-за сомнений в их надежности.Также продажа автомобилей премиум-сегмента может быть сложной задачей. Владельцы таких марок, как BMW, Mercedes-Benz и Audi, часто сталкиваются с трудностями при попытке продажи даже в больших городах.Состоятельные покупатели предпочитают новые автомобили, а для среднего класса высокие эксплуатационные расходы становятся препятствием. Необходимо также учесть сложности продажи автомобилей с немассовым спросом, таких как редкие спорткары или малоизвестные марки, которые интересны только ограниченному кругу покупателей, заключили в издании.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:30 13.01.2025
 
В ГАИ назвали авто с пробегом, которые можно продавать годами

В ГАИ перечислили подержанные авто, с которыми будут проблемы при продаже

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Многие автовладельцы не обращают внимания на перспективу продажи своего автомобиля в будущем, что может создать проблемы, когда они захотят его обновить, передает портал Naavtotrasse.
Представитель ГАИ в беседе с изданием отметил, что автомобили с автоматической коробкой передач пользуются большим спросом на вторичном рынке. С другой стороны, автомобили с роботизированными коробками передач или вариаторами вызывают меньший интерес из-за сомнений в их надежности.
Также продажа автомобилей премиум-сегмента может быть сложной задачей. Владельцы таких марок, как BMW, Mercedes-Benz и Audi, часто сталкиваются с трудностями при попытке продажи даже в больших городах.
Состоятельные покупатели предпочитают новые автомобили, а для среднего класса высокие эксплуатационные расходы становятся препятствием. Необходимо также учесть сложности продажи автомобилей с немассовым спросом, таких как редкие спорткары или малоизвестные марки, которые интересны только ограниченному кругу покупателей, заключили в издании.
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