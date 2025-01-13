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АЕБ ожидает снижение продаж новых легковых автомобилей и LCV в России - 13.01.2025, ПРАЙМ
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АЕБ ожидает снижение продаж новых легковых автомобилей и LCV в России
АЕБ ожидает снижение продаж новых легковых автомобилей и LCV в России - 13.01.2025, ПРАЙМ
АЕБ ожидает снижение продаж новых легковых автомобилей и LCV в России
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует снижение продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2025 году на... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T13:01+0300
2025-01-13T13:01+0300
россия
авто
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует снижение продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2025 году на 15%, до 1,4 миллиона машин, следует из презентации, представленной главой комитета автопроизводителей ассоциации Алексеем Калицевым. "В 2025 году Комитет ожидает сокращение продаж до 1,4 миллиона автомобилей, учитывая различные каналы поставки", - указывается на слайде. По данным АЕБ со ссылкой на аналитическую компанию ППК, также приведенным в презентации, в 2024 году рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ составил 1 650 658 проданных машин, что на 46% больше, чем было годом ранее.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
13:01 13.01.2025
 
АЕБ ожидает снижение продаж новых легковых автомобилей и LCV в России

АЕБ прогнозирует снижение продаж новых легковых авто и LCV в России на 15%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует снижение продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2025 году на 15%, до 1,4 миллиона машин, следует из презентации, представленной главой комитета автопроизводителей ассоциации Алексеем Калицевым.
"В 2025 году Комитет ожидает сокращение продаж до 1,4 миллиона автомобилей, учитывая различные каналы поставки", - указывается на слайде.
По данным АЕБ со ссылкой на аналитическую компанию ППК, также приведенным в презентации, в 2024 году рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ составил 1 650 658 проданных машин, что на 46% больше, чем было годом ранее.
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