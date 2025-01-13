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В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России
В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России
Новые санкции, наложенные администрацией президента США Джо Байдена на российский энергетический сектор, могут вызвать резкий рост цен на сырьевые товары в... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:27+0300
2025-01-13T17:27+0300
политика
италия
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Новые санкции, наложенные администрацией президента США Джо Байдена на российский энергетический сектор, могут вызвать резкий рост цен на сырьевые товары в мире, передает итальянское издание L'AntiDiplomatico."Пакет санкций &lt;…&gt; опубликованный ровно за десять дней до окончания срока пребывания Джо Байдена в Белом доме &lt;…&gt; является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать спираль роста цен на энергоносители во всем мире", — отмечается в тексте материала.Также сообщается, что в связи с этим Всеобщая итальянская торговая конфедерация (Confcommercio) призывает к немедленным действиям на европейском уровне для предотвращения энергетического кризиса.Ранее Министерство финансов США добавило более 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов в санкционный список. Цель этих рестрикций - ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы от экспорта нефти и газа.В ответ на это Министерство иностранных дел России заявило, что новые санкции США являются попыткой нанести урон российской экономике перед окончанием правления Джо Байдена.
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италия, сша, россия, джо байден
Политика, ИТАЛИЯ, США, РОССИЯ, Джо Байден
17:27 13.01.2025
 
В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России

AntiDiplomatico: санкции США против РФ вызовут рост цен на энергоносители в мире

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Новые санкции, наложенные администрацией президента США Джо Байдена на российский энергетический сектор, могут вызвать резкий рост цен на сырьевые товары в мире, передает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Пакет санкций <…> опубликованный ровно за десять дней до окончания срока пребывания Джо Байдена в Белом доме <…> является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать спираль роста цен на энергоносители во всем мире", — отмечается в тексте материала.
Также сообщается, что в связи с этим Всеобщая итальянская торговая конфедерация (Confcommercio) призывает к немедленным действиям на европейском уровне для предотвращения энергетического кризиса.
Ранее Министерство финансов США добавило более 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов в санкционный список. Цель этих рестрикций - ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы от экспорта нефти и газа.
В ответ на это Министерство иностранных дел России заявило, что новые санкции США являются попыткой нанести урон российской экономике перед окончанием правления Джо Байдена.
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ПолитикаИТАЛИЯСШАРОССИЯДжо Байден
 
 
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