https://1prime.ru/20250113/bayden-854163277.html
В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России
В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России
Новые санкции, наложенные администрацией президента США Джо Байдена на российский энергетический сектор, могут вызвать резкий рост цен на сырьевые товары в... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:27+0300
2025-01-13T17:27+0300
2025-01-13T17:27+0300
политика
италия
сша
россия
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/70/841317003_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d4f2c6ca05d5b4392effce18c05fab09.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Новые санкции, наложенные администрацией президента США Джо Байдена на российский энергетический сектор, могут вызвать резкий рост цен на сырьевые товары в мире, передает итальянское издание L'AntiDiplomatico."Пакет санкций <…> опубликованный ровно за десять дней до окончания срока пребывания Джо Байдена в Белом доме <…> является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать спираль роста цен на энергоносители во всем мире", — отмечается в тексте материала.Также сообщается, что в связи с этим Всеобщая итальянская торговая конфедерация (Confcommercio) призывает к немедленным действиям на европейском уровне для предотвращения энергетического кризиса.Ранее Министерство финансов США добавило более 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов в санкционный список. Цель этих рестрикций - ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы от экспорта нефти и газа.В ответ на это Министерство иностранных дел России заявило, что новые санкции США являются попыткой нанести урон российской экономике перед окончанием правления Джо Байдена.
https://1prime.ru/20250113/neft-854154868.html
италия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/70/841317003_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_67d717738019536e54850808fb0fddc9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, сша, россия, джо байден
Политика, ИТАЛИЯ, США, РОССИЯ, Джо Байден
В Италии забеспокоились из-за одного решения Байдена по России
AntiDiplomatico: санкции США против РФ вызовут рост цен на энергоносители в мире
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ.
Новые санкции, наложенные администрацией президента США Джо Байдена на российский энергетический сектор, могут вызвать резкий рост цен на сырьевые товары в мире, передает итальянское издание L'AntiDiplomatico
.
"Пакет санкций <…> опубликованный ровно за десять дней до окончания срока пребывания Джо Байдена в Белом доме <…> является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать спираль роста цен на энергоносители во всем мире", — отмечается в тексте материала.
Также сообщается, что в связи с этим Всеобщая итальянская торговая конфедерация (Confcommercio) призывает к немедленным действиям на европейском уровне для предотвращения энергетического кризиса.
Ранее Министерство финансов США добавило более 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов в санкционный список. Цель этих рестрикций - ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы от экспорта нефти и газа.
В ответ на это Министерство иностранных дел России заявило, что новые санкции США являются попыткой нанести урон российской экономике перед окончанием правления Джо Байдена.
Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена