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Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине
Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ
Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине
Вашингтон и его союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву и должны ее продолжать, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T22:51+0300
2025-01-13T22:51+0300
политика
сша
джо байден
украина
поддержка украины
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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву и должны ее продолжать, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней политике, президент США Джо Байден. По его словам, "нужно делать еще больше"."Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии. Эти страны знают, что происходящее на Украине имеет значение и для них”, — сказал он. Байден добавил, что “заложил основу” для следующей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы его команда продолжила поддержку Киева.
https://1prime.ru/20250113/ukraina-854155447.html
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сша, джо байден, украина, поддержка украины
Политика, США, Джо Байден, УКРАИНА, поддержка Украины
22:51 13.01.2025
 
Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине

Байден: США и союзники не могут прекратить помощь Киеву и должны ее продолжать

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву и должны ее продолжать, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней политике, президент США Джо Байден.
По его словам, "нужно делать еще больше".
"Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии. Эти страны знают, что происходящее на Украине имеет значение и для них”, — сказал он.
Байден добавил, что “заложил основу” для следующей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы его команда продолжила поддержку Киева.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
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