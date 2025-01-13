https://1prime.ru/20250113/bayden-854170816.html

Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине

Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ

Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине

Вашингтон и его союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву и должны ее продолжать, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T22:51+0300

2025-01-13T22:51+0300

2025-01-13T22:51+0300

политика

сша

джо байден

украина

поддержка украины

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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву и должны ее продолжать, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней политике, президент США Джо Байден. По его словам, "нужно делать еще больше"."Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии. Эти страны знают, что происходящее на Украине имеет значение и для них”, — сказал он. Байден добавил, что “заложил основу” для следующей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы его команда продолжила поддержку Киева.

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сша

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сша, джо байден, украина, поддержка украины