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ВСУ в замешательстве. От новых российских беспилотников нет защиты - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВСУ в замешательстве. От новых российских беспилотников нет защиты
ВСУ в замешательстве. От новых российских беспилотников нет защиты - 13.01.2025, ПРАЙМ
ВСУ в замешательстве. От новых российских беспилотников нет защиты
Российские войска используют беспилотники на оптоволоконном кабеле для высокоточных ударов — они помехоустойчивы и не могут быть заглушены традиционными... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:48+0300
2025-01-13T09:48+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российские войска используют беспилотники на оптоволоконном кабеле для высокоточных ударов — они помехоустойчивы и не могут быть заглушены традиционными средствами РЭБ, пишет Business Insider.По данным издания, Киев "отчаянно ищет" решение для защиты от этих беспилотников. Так, майор ВСУ по имени Юрий отметил, что такие БПЛА трудно обнаружить и перехватить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Над решением проблемы работает украинская компания Kara Dag. Ее главный технический директор, представившийся как Джон, назвал конфликт "войной беспилотников". Kara Dag разработала недорогое решение для обнаружения оптоволоконных дронов — система включает массив микрофонов и инфракрасный лазер.Россия начала использовать эти беспилотники весной прошлого года. Они устойчивы к средствам РЭБ и обеспечивают высококачественную видеопередачу. Эти FPV-дроны могут летать в туннелях и других труднодоступных местах. Однако оптоволоконные беспилотники медленнее и не могут резко менять направление.Появление оптоволоконных беспилотников подчеркивает гонку технологий между Москвой и Киевом, отмечается в публикации. Украина пытается быть на шаг впереди России в разработке новых методов ведения боя."Россия наверняка вскоре займется разработкой мер противодействия и новым беспилотникам тоже – если она уже этого не делает", — заключает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
09:48 13.01.2025
 
ВСУ в замешательстве. От новых российских беспилотников нет защиты

BI: ВСУ не могут защититься от оптоволоконных российских беспилотников

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российские войска используют беспилотники на оптоволоконном кабеле для высокоточных ударов — они помехоустойчивы и не могут быть заглушены традиционными средствами РЭБ, пишет Business Insider.
По данным издания, Киев "отчаянно ищет" решение для защиты от этих беспилотников. Так, майор ВСУ по имени Юрий отметил, что такие БПЛА трудно обнаружить и перехватить.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Над решением проблемы работает украинская компания Kara Dag. Ее главный технический директор, представившийся как Джон, назвал конфликт "войной беспилотников". Kara Dag разработала недорогое решение для обнаружения оптоволоконных дронов — система включает массив микрофонов и инфракрасный лазер.
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СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ
18 ноября 2024, 11:23
Россия начала использовать эти беспилотники весной прошлого года. Они устойчивы к средствам РЭБ и обеспечивают высококачественную видеопередачу. Эти FPV-дроны могут летать в туннелях и других труднодоступных местах. Однако оптоволоконные беспилотники медленнее и не могут резко менять направление.
Появление оптоволоконных беспилотников подчеркивает гонку технологий между Москвой и Киевом, отмечается в публикации. Украина пытается быть на шаг впереди России в разработке новых методов ведения боя.
"Россия наверняка вскоре займется разработкой мер противодействия и новым беспилотникам тоже – если она уже этого не делает", — заключает издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНА
 
 
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