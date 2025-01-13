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В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда

В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда - 13.01.2025, ПРАЙМ

В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда

Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T02:14+0300

2025-01-13T02:14+0300

2025-01-13T02:14+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС региона. "На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сообщила, что поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ведомство добавило, что ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.

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