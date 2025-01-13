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Россиянам напомнили об особенностях перевозки детей в машине в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам напомнили об особенностях перевозки детей в машине в 2025 году
Россиянам напомнили об особенностях перевозки детей в машине в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам напомнили об особенностях перевозки детей в машине в 2025 году
Правила дорожного движения (ПДД) в 2025 году содержат строгие требования к перевозке несовершеннолетних лиц в транспортных средствах (ТС). Издание "Южный... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T14:38+0300
2025-01-13T14:38+0300
авто
россия
пдд
несовершеннолетние
легковые автомобилии
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правила дорожного движения (ПДД) в 2025 году содержат строгие требования к перевозке несовершеннолетних лиц в транспортных средствах (ТС). Издание "Южный федеральный" напомнило, на что следует обратить внимание автовладельцам с детьми.Отмечается, что ПДД в части перевозки детей действуют с 12 июля 2017 года и с тех пор не претерпели существенных изменений. Они предусматривают наказание за оставление детей без присмотра в машине, требования к использованию автомобильных кресел и к перевозке и несовершеннолетних в возрасте до 7 лет и с 7 до 11 лет.Так, в первые месяцы жизни ребенка ПДД предписывают использовать специальное устройство для младенцев (автолюльку), которое бывает трех категорий — до 10 кг, до 15 кг и до 20 кг. Ребенок должен находиться в ней полностью в горизонтальном положении, а сама автолюлька располагаться горизонтально движению на заднем сиденье и занимать два пассажирских места. Кроме того, ребенка следует пристегнуть специальными внутренними ремнями.Несовершеннолетних в возрасте до 7 лет можно перевозить в легковом автомобиле или кабине грузового ТС, в которых есть ремни безопасности либо детская система крепления ISOFIX. Для детей, достигших возрасте 12 лет использование автокресла не является обязательным, но если рост ребенка ниже 1,5 метра, то ПДД рекомендуют применять удерживающие устройства.Издание напомнило, что автолюльку или кресло, как правило устанавливают с использованием штатных ремней безопасности либо специальных скоб, крепления которых также предусмотрены в ТС.Также отмечается, что несовершеннолетних лиц запрещается перевозить в салоне в прицепах и на задних сиденьях мотоциклов.
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авто, россия, пдд, несовершеннолетние, легковые автомобилии
Авто, РОССИЯ, ПДД, несовершеннолетние, легковые автомобилии
14:38 13.01.2025
 
Россиянам напомнили об особенностях перевозки детей в машине в 2025 году

Россиянам рассказали, что важно знать о перевозке детей в машине в 2025 году

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский урбанистический форум - 2023. "Станция Манеж"
Московский урбанистический форум - 2023. Станция Манеж - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правила дорожного движения (ПДД) в 2025 году содержат строгие требования к перевозке несовершеннолетних лиц в транспортных средствах (ТС). Издание "Южный федеральный" напомнило, на что следует обратить внимание автовладельцам с детьми.
Отмечается, что ПДД в части перевозки детей действуют с 12 июля 2017 года и с тех пор не претерпели существенных изменений. Они предусматривают наказание за оставление детей без присмотра в машине, требования к использованию автомобильных кресел и к перевозке и несовершеннолетних в возрасте до 7 лет и с 7 до 11 лет.
Так, в первые месяцы жизни ребенка ПДД предписывают использовать специальное устройство для младенцев (автолюльку), которое бывает трех категорий — до 10 кг, до 15 кг и до 20 кг. Ребенок должен находиться в ней полностью в горизонтальном положении, а сама автолюлька располагаться горизонтально движению на заднем сиденье и занимать два пассажирских места. Кроме того, ребенка следует пристегнуть специальными внутренними ремнями.
Несовершеннолетних в возрасте до 7 лет можно перевозить в легковом автомобиле или кабине грузового ТС, в которых есть ремни безопасности либо детская система крепления ISOFIX.
Для детей, достигших возрасте 12 лет использование автокресла не является обязательным, но если рост ребенка ниже 1,5 метра, то ПДД рекомендуют применять удерживающие устройства.
Издание напомнило, что автолюльку или кресло, как правило устанавливают с использованием штатных ремней безопасности либо специальных скоб, крепления которых также предусмотрены в ТС.
Также отмечается, что несовершеннолетних лиц запрещается перевозить в салоне в прицепах и на задних сиденьях мотоциклов.
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АвтоРОССИЯПДДнесовершеннолетниелегковые автомобилии
 
 
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