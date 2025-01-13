https://1prime.ru/20250113/deti-854157111.html

Россиянам напомнили об особенностях перевозки детей в машине в 2025 году

Россиянам напомнили об особенностях перевозки детей в машине в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам напомнили об особенностях перевозки детей в машине в 2025 году

Правила дорожного движения (ПДД) в 2025 году содержат строгие требования к перевозке несовершеннолетних лиц в транспортных средствах (ТС). Издание "Южный... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T14:38+0300

2025-01-13T14:38+0300

2025-01-13T14:38+0300

авто

россия

пдд

несовершеннолетние

легковые автомобилии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854156556_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6e1db1b5ddadd3904aa104f61d651de0.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правила дорожного движения (ПДД) в 2025 году содержат строгие требования к перевозке несовершеннолетних лиц в транспортных средствах (ТС). Издание "Южный федеральный" напомнило, на что следует обратить внимание автовладельцам с детьми.Отмечается, что ПДД в части перевозки детей действуют с 12 июля 2017 года и с тех пор не претерпели существенных изменений. Они предусматривают наказание за оставление детей без присмотра в машине, требования к использованию автомобильных кресел и к перевозке и несовершеннолетних в возрасте до 7 лет и с 7 до 11 лет.Так, в первые месяцы жизни ребенка ПДД предписывают использовать специальное устройство для младенцев (автолюльку), которое бывает трех категорий — до 10 кг, до 15 кг и до 20 кг. Ребенок должен находиться в ней полностью в горизонтальном положении, а сама автолюлька располагаться горизонтально движению на заднем сиденье и занимать два пассажирских места. Кроме того, ребенка следует пристегнуть специальными внутренними ремнями.Несовершеннолетних в возрасте до 7 лет можно перевозить в легковом автомобиле или кабине грузового ТС, в которых есть ремни безопасности либо детская система крепления ISOFIX. Для детей, достигших возрасте 12 лет использование автокресла не является обязательным, но если рост ребенка ниже 1,5 метра, то ПДД рекомендуют применять удерживающие устройства.Издание напомнило, что автолюльку или кресло, как правило устанавливают с использованием штатных ремней безопасности либо специальных скоб, крепления которых также предусмотрены в ТС.Также отмечается, что несовершеннолетних лиц запрещается перевозить в салоне в прицепах и на задних сиденьях мотоциклов.

https://1prime.ru/20250111/renault-854133818.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, пдд, несовершеннолетние, легковые автомобилии