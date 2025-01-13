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Войска продвигаются. В Британии признали успехи России в Донбассе
Войска продвигаются. В Британии признали успехи России в Донбассе - 13.01.2025, ПРАЙМ
Войска продвигаются. В Британии признали успехи России в Донбассе
Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, обходя зону тяжелых городских боев в Донбассе, пишет Financial Times. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T16:51+0300
2025-01-13T16:51+0300
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, обходя зону тяжелых городских боев в Донбассе, пишет Financial Times.Как отмечается в публикации, Украина готовилась к городским боям в Покровске, но российские войска обошли его с юга. Сейчас они находятся в семи километрах от шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийские войска решили обойти Покровск, чтобы отрезать пути снабжения. Министерство обороны России объявило о взятии поселка Янтарное в Донецкой области. После этого до границы Днепропетровской области осталось около 6,5 километра.Предполагается, что ближайший крупный город для российских войск — Павлоград, крупная военная база ВСУ. Столица области — Днепр, четвертый по величине город Украины.Скорость продвижения российских войск зависит от мощности укреплений и сил ВСУ. Институт изучения войны заявил, что Россия заняли около 4 200 квадратных километров украинской территории в прошлом году. Этот рывок позволил российским войскам угрожать шоссе на Днепропетровск.Со своей стороны, Украина возобновила наступление в Курской области, потеряв около половины территории, захваченной в августе. Киев и его союзники рассчитывают, что оккупация российской территории считается ключом к переговорам. Важность Курска для Украины подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, донбасс, энтони блинкен, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДОНБАСС, Энтони Блинкен, ВСУ
Войска продвигаются. В Британии признали успехи России в Донбассе
FT: российские войска продвигаются к Днепропетровской области
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ.
Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, обходя зону тяжелых городских боев в Донбассе, пишет Financial Times
.
Как отмечается в публикации, Украина готовилась к городским боям в Покровске, но российские войска обошли его с юга. Сейчас они находятся в семи километрах от шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.
Российские войска решили обойти Покровск, чтобы отрезать пути снабжения. Министерство обороны России объявило о взятии поселка Янтарное в Донецкой области. После этого до границы Днепропетровской области осталось около 6,5 километра.
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Предполагается, что ближайший крупный город для российских войск — Павлоград, крупная военная база ВСУ. Столица области — Днепр, четвертый по величине город Украины.
Скорость продвижения российских войск зависит от мощности укреплений и сил ВСУ. Институт изучения войны заявил, что Россия заняли около 4 200 квадратных километров украинской территории в прошлом году. Этот рывок позволил российским войскам угрожать шоссе на Днепропетровск.
Со своей стороны, Украина возобновила наступление в Курской области, потеряв около половины территории, захваченной в августе. Киев и его союзники рассчитывают, что оккупация российской территории считается ключом к переговорам. Важность Курска для Украины подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен.