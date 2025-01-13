https://1prime.ru/20250113/konflikt-854158084.html

Возможный предвестник. Украинский конфликт грозит стать общеевропейским

Возможный предвестник. Украинский конфликт грозит стать общеевропейским - 13.01.2025, ПРАЙМ

Возможный предвестник. Украинский конфликт грозит стать общеевропейским

онфликт на Украине может стать предвестником общеевропейского конфликта, пишет сербское издание "Печат". | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T15:07+0300

2025-01-13T15:07+0300

2025-01-13T15:07+0300

спецоперация на украине

украина

ес

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сша

дональд трамп

илон маск

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может стать предвестником общеевропейского конфликта, пишет сербское издание "Печат".Автор напоминает, что США тайно снабжали Украину оружием перед началом российской спецоперации. Он подчеркивает, что США хотели конфликта между Россией и Украиной для укрепления своих позиций.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСанкции Запада и изоляция России привели к усилению влияния США в Европе. Бывшие премьер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд фактически признались, что обманули президента России Владимира Путина, подписав минские договоренности, дав Украине время довооружиться. США не подписывали минские договоренности, в отличие от Франции и Германии.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что снабжение Киева оружием стало причиной начала спецоперации. Путин предлагал демилитаризацию Украины и возвращение военной инфраструктуры НАТО к позициям 1997 года.Как указывает автор, США снабжали Украину оружием, несмотря на непростые экономические и социальные условия в Европе. Прекращение транзита российского газа через Украину еще больше обострило ситуацию для европейцев.Тем временем Владимир Зеленский угрожает Словакии, что ей грозит разрыв с ЕС, если из-за прекращения поставок газа Братислава не будет предоставлять Киеву электричество.Фактически Украина превратилась в нахлебника, зависящего от европейских поставок, подчеркивается в публикации. Зеленский взял на себя управление Европой, несмотря на истечение срока его полномочий. Брюссель же безмолвствует, что вызывает удивление.Американский бизнесмен, член команды избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск считает, что Зеленский совершил крупнейшее вооруженное ограбление в истории США.Зеленский правит неконституционно, отправляя на смерть сотни тысяч людей, подчеркивается в статье. Недавно заявил о готовности на территориальные уступки, что вызвало вопросы, что мешало этому раньше. Он готов поступиться государственной территорией, несмотря на конституционные ограничения.Отмечается, что Зеленский теряет поддержку Вашингтона из-за прихода к власти Трампа и Маска. До этого он вообразил себя хозяином мира, но теперь остается без поддержки.В то же время Кремль ясно дал понять, что не будет вести переговоры с Зеленским. Зеленский может подписать только безоговорочную капитуляцию, если не получит новый мандат от народа, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа

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украина, ес, европа, сша, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский