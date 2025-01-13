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Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники
Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники - 13.01.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники
Самым продаваемым на российском авторынке в сегменте SUV по итогам 2024 года является кроссовер Haval Jolion, сообщило агентство "Автостат". | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:42+0300
2025-01-13T15:47+0300
авто
россия
внедорожники
кроссоверы
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МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Самым продаваемым на российском авторынке в сегменте SUV по итогам 2024 года является кроссовер Haval Jolion, сообщило агентство "Автостат". По данным экспертов агентства, в 2024 году продажи Haval Jolion выросли в 1,5 раза и достигли 83 828 штук. Второе место занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (64 811 штук, +57,9%). Третье — кроссовер Chery Tiggo 4 PRO (52 700 штук, +60%), четвертое — внедорожник LADA Niva Travel (50 188 штук, +7%), пятое — Geely Monjaro (47 893 штук, рост 2,3 раза). Отмечается, что в десятку рейтинга вошли LADA Niva Legend (46 817 штук, +20%), OMODA C5 (38 374 штук, +7,1%), Haval M6 (38 043 штук, рост в 4 раза), Changan CS55 Plus (31 640 штук, рост в 3 раза) и Belgee X50 (30 632 штук, рост в 26,2 раза).
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авто, россия, внедорожники, кроссоверы
Авто, РОССИЯ, внедорожники, кроссоверы
15:42 13.01.2025 (обновлено: 15:47 13.01.2025)
 
Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники

"Автостат": самым продаваемым кроссовером в России является Haval Jolion

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Самым продаваемым на российском авторынке в сегменте SUV по итогам 2024 года является кроссовер Haval Jolion, сообщило агентство "Автостат".
По данным экспертов агентства, в 2024 году продажи Haval Jolion выросли в 1,5 раза и достигли 83 828 штук.
Второе место занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (64 811 штук, +57,9%). Третье — кроссовер Chery Tiggo 4 PRO (52 700 штук, +60%), четвертое — внедорожник LADA Niva Travel (50 188 штук, +7%), пятое — Geely Monjaro (47 893 штук, рост 2,3 раза).
Отмечается, что в десятку рейтинга вошли LADA Niva Legend (46 817 штук, +20%), OMODA C5 (38 374 штук, +7,1%), Haval M6 (38 043 штук, рост в 4 раза), Changan CS55 Plus (31 640 штук, рост в 3 раза) и Belgee X50 (30 632 штук, рост в 26,2 раза).
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