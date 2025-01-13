https://1prime.ru/20250113/kurs-854165920.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 января - 13.01.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 13,18 копейки, до 13,8184 рубля, курс доллара - на 79,35 копейки, до 102,7081 рубля,... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T18:06+0300
2025-01-13T18:06+0300
2025-01-13T18:06+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 13,18 копейки, до 13,8184 рубля, курс доллара - на 79,35 копейки, до 102,7081 рубля, курс евро - снизился на 19,08 копейки, до 104,8556 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 января
ЦБ: курс юаня на 14 января - 13,82 руб, доллара - 102,71 руб, евро - 104,86 руб
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 13,18 копейки, до 13,8184 рубля, курс доллара - на 79,35 копейки, до 102,7081 рубля, курс евро - снизился на 19,08 копейки, до 104,8556 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT