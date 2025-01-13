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В России выставили на продажу редкий советский лимузин
В России выставили на продажу редкий советский лимузин - 13.01.2025, ПРАЙМ
В России выставили на продажу редкий советский лимузин
На российском рынке появился редкий советский автомобиль представительского класса ГАЗ-13 "Чайка", сообщил портал Carsweek.ru со ссылкой данные на информацию... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:31+0300
2025-01-13T17:31+0300
2025-01-13T17:31+0300
авто
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легковые автомобилии
продажа автомобилей
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появился редкий советский автомобиль представительского класса ГАЗ-13 "Чайка", сообщил портал Carsweek.ru со ссылкой данные на информацию "Авито Авто".Отмечается, что машина находится в Калининграде, владелец выставил ее на продажу по цене 15 миллионов рублей. Модель была выпущена в 1961 году и прошла полноценную реставрацию в 2015-2016 годах.ГАЗ-13 "Чайка" выпускался в СССР малой серией на Горьковском автомобильном заводе с 1959 по 1981 год. Тираж составил 3,1 тысячи машин.
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авто, россия, калининград, легковые автомобилии, продажа автомобилей
Авто, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, легковые автомобилии, продажа автомобилей
В России выставили на продажу редкий советский лимузин
Carsweek: в РФ начались продажи ГАЗ-13 "Чайка" с минимальным пробегом от ₽15 млн