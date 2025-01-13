https://1prime.ru/20250113/limuzin-854163605.html

В России выставили на продажу редкий советский лимузин

В России выставили на продажу редкий советский лимузин - 13.01.2025, ПРАЙМ

В России выставили на продажу редкий советский лимузин

На российском рынке появился редкий советский автомобиль представительского класса ГАЗ-13 "Чайка", сообщил портал Carsweek.ru со ссылкой данные на информацию... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:31+0300

2025-01-13T17:31+0300

2025-01-13T17:31+0300

авто

россия

калининград

легковые автомобилии

продажа автомобилей

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появился редкий советский автомобиль представительского класса ГАЗ-13 "Чайка", сообщил портал Carsweek.ru со ссылкой данные на информацию "Авито Авто".Отмечается, что машина находится в Калининграде, владелец выставил ее на продажу по цене 15 миллионов рублей. Модель была выпущена в 1961 году и прошла полноценную реставрацию в 2015-2016 годах.ГАЗ-13 "Чайка" выпускался в СССР малой серией на Горьковском автомобильном заводе с 1959 по 1981 год. Тираж составил 3,1 тысячи машин.

https://1prime.ru/20250113/avto-854150012.html

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авто, россия, калининград, легковые автомобилии, продажа автомобилей