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Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России - 13.01.2025, ПРАЙМ
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России
Литиевые месторождения в поселке Шевченко, которые Украина пыталась продать Западу в обмен на поддержку, теперь находятся под контролем России. Об этом сообщил... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T11:18+0300
2025-01-13T11:18+0300
спецоперация на украине
литий
месторождение
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Литиевые месторождения в поселке Шевченко, которые Украина пыталась продать Западу в обмен на поддержку, теперь находятся под контролем России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, противник удерживал поселок и возвел серьезные укрепления"Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24". Глава ДНР подчеркнул, что все недра будут использованы в интересах жителей ДНР и России. Он также сообщил, что российские войска продолжают наступление, и контроль над поселком Шевченко открывает возможности для продвижения к следующим населенным пунктам, оставляя противнику все меньше шансов закрепиться на окраинах Красноармейска.
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литий, месторождение
Спецоперация на Украине, литий, месторождение
11:18 13.01.2025
 
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

Пушилин: литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Литиевые месторождения в поселке Шевченко, которые Украина пыталась продать Западу в обмен на поддержку, теперь находятся под контролем России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, противник удерживал поселок и возвел серьезные укрепления
"Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР подчеркнул, что все недра будут использованы в интересах жителей ДНР и России. Он также сообщил, что российские войска продолжают наступление, и контроль над поселком Шевченко открывает возможности для продвижения к следующим населенным пунктам, оставляя противнику все меньше шансов закрепиться на окраинах Красноармейска.
Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
Киев потерял контроль над месторождением лития в ДНР, заявил Рогов
5 января, 21:27
 
Спецоперация на Украинелитийместорождение
 
 
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