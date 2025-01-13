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Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России - 13.01.2025, ПРАЙМ
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России
Литиевые месторождения в поселке Шевченко, которые Украина пыталась продать Западу в обмен на поддержку, теперь находятся под контролем России. Об этом сообщил... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T11:18+0300
2025-01-13T11:18+0300
2025-01-13T11:18+0300
спецоперация на украине
литий
месторождение
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Литиевые месторождения в поселке Шевченко, которые Украина пыталась продать Западу в обмен на поддержку, теперь находятся под контролем России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, противник удерживал поселок и возвел серьезные укрепления"Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24". Глава ДНР подчеркнул, что все недра будут использованы в интересах жителей ДНР и России. Он также сообщил, что российские войска продолжают наступление, и контроль над поселком Шевченко открывает возможности для продвижения к следующим населенным пунктам, оставляя противнику все меньше шансов закрепиться на окраинах Красноармейска.
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литий, месторождение
Спецоперация на Украине, литий, месторождение
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России
Пушилин: литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Литиевые месторождения в поселке Шевченко, которые Украина пыталась продать Западу в обмен на поддержку, теперь находятся под контролем России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, противник удерживал поселок и возвел серьезные укрепления
"Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР подчеркнул, что все недра будут использованы в интересах жителей ДНР и России. Он также сообщил, что российские войска продолжают наступление, и контроль над поселком Шевченко открывает возможности для продвижения к следующим населенным пунктам, оставляя противнику все меньше шансов закрепиться на окраинах Красноармейска.
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