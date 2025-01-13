https://1prime.ru/20250113/litiy-854152101.html

Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России - 13.01.2025, ПРАЙМ

Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

Литиевые месторождения в поселке Шевченко, которые Украина пыталась продать Западу в обмен на поддержку, теперь находятся под контролем России. Об этом сообщил... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T11:18+0300

2025-01-13T11:18+0300

2025-01-13T11:18+0300

спецоперация на украине

литий

месторождение

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Литиевые месторождения в поселке Шевченко, которые Украина пыталась продать Западу в обмен на поддержку, теперь находятся под контролем России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, противник удерживал поселок и возвел серьезные укрепления"Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24". Глава ДНР подчеркнул, что все недра будут использованы в интересах жителей ДНР и России. Он также сообщил, что российские войска продолжают наступление, и контроль над поселком Шевченко открывает возможности для продвижения к следующим населенным пунктам, оставляя противнику все меньше шансов закрепиться на окраинах Красноармейска.

https://1prime.ru/20250105/litiy-854038437.html

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литий, месторождение