https://1prime.ru/20250113/neft-854148956.html

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5% - 13.01.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 81 доллара впервые с октября на фоне... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T08:37+0300

2025-01-13T08:37+0300

2025-01-13T08:37+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 81 доллара впервые с октября на фоне новостей о введении США санкций, связанных с российским энергетическим сектором, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.09 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,76%, до 81,16 доллара за баррель, показатель превысил отметку в 81 доллар впервые с 8 октября; стоимость мартовских фьючерсов WTI поднималась на 1,66%, до 77,01 доллара за баррель. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. На фоне этих новостей нефть в пятницу подорожала более чем на 3,5%, рост котировок продолжается и в понедельник. "Глобальные нефтяные балансы должны способствовать стабильным, а не растущим ценам на нефть, поскольку ожидается, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, и не в России будет вполне соответствовать спросу", - прокомментировал при этом агентству Блумберг глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).

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нефть