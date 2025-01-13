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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5% - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5% - 13.01.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 81 доллара впервые с октября на фоне... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T08:37+0300
2025-01-13T08:37+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 81 доллара впервые с октября на фоне новостей о введении США санкций, связанных с российским энергетическим сектором, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.09 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,76%, до 81,16 доллара за баррель, показатель превысил отметку в 81 доллар впервые с 8 октября; стоимость мартовских фьючерсов WTI поднималась на 1,66%, до 77,01 доллара за баррель. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. На фоне этих новостей нефть в пятницу подорожала более чем на 3,5%, рост котировок продолжается и в понедельник. "Глобальные нефтяные балансы должны способствовать стабильным, а не растущим ценам на нефть, поскольку ожидается, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, и не в России будет вполне соответствовать спросу", - прокомментировал при этом агентству Блумберг глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).
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нефть
Энергетика, Нефть
08:37 13.01.2025
 
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%

Нефть дорожает, цена марки Brent превысила $81 за баррель впервые с октября

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1,5%, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 81 доллара впервые с октября на фоне новостей о введении США санкций, связанных с российским энергетическим сектором, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,76%, до 81,16 доллара за баррель, показатель превысил отметку в 81 доллар впервые с 8 октября; стоимость мартовских фьючерсов WTI поднималась на 1,66%, до 77,01 доллара за баррель.
США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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На фоне этих новостей нефть в пятницу подорожала более чем на 3,5%, рост котировок продолжается и в понедельник.
"Глобальные нефтяные балансы должны способствовать стабильным, а не растущим ценам на нефть, поскольку ожидается, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, и не в России будет вполне соответствовать спросу", - прокомментировал при этом агентству Блумберг глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).
 
ЭнергетикаНефть
 
 
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