Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250113/neft-854154868.html
Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена
Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена - 13.01.2025, ПРАЙМ
Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена
Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после введения новых санкций США против России, передает Bloomberg. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T13:36+0300
2025-01-13T13:37+0300
энергетика
нефть
сша
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после введения новых санкций США против России, передает Bloomberg.Нефть марки Brent поднялась выше 81 долларов за баррель, West Texas Intermediate — выше 78 долларов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее США ввели самые агрессивные санкции против российской нефтяной промышленности, нацелившись на крупных экспортеров, страховые компании и флот из более 150 танкеров.Масштабные санкции привлекли внимание к ключевым рынкам Индии и Китая, которые могут искать альтернативные поставки. Индия стала ключевым покупателем российской нефти, Китай — крупнейший импортер нефти в мире.Цены на нефть росли из-за холодной погоды, сокращения запасов США и опасений по поводу ограничений на поставки из Ирана.Как отмечается в публикации, обширный пакет санкций может изменить рыночную структуру для ОПЕК+, который планирует ослабить ограничения на добычу.Также скачок цен может стать проблемой для центральных банков, включая ФРС, если это приведет к росту инфляции.Банк Citigroup заявил, что санкции могут коснуться до 30% российского танкерного флота, что может лишить рынок до 800 тысяч баррелей в сутки. Банк Goldman Sachs не изменил ожиданий относительно поставок из России, так как нефть может торговаться со скидкой.Российские поставки уже находятся под давлением, морской экспорт сырой нефти упал до самого низкого уровня с августа 2023 года.Тем временем азиатские нефтеперерабатывающие заводы наращивают закупки на Ближнем Востоке и в Атлантическом бассейне из-за опасений по поводу дальнейших ограничений на импорт из России и Ирана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250110/neft-854128335.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, россия, санкции против рф
Энергетика, Нефть, США, РОССИЯ, санкции против РФ
13:36 13.01.2025 (обновлено: 13:37 13.01.2025)
 
Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена

Bloomberg: санкции Байдена против России привели к подорожанию нефти

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после введения новых санкций США против России, передает Bloomberg.
Нефть марки Brent поднялась выше 81 долларов за баррель, West Texas Intermediate — выше 78 долларов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее США ввели самые агрессивные санкции против российской нефтяной промышленности, нацелившись на крупных экспортеров, страховые компании и флот из более 150 танкеров.
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Эксперты сообщили, как новые санкции США отразятся на стоимости нефти РФ
10 января, 20:06
Масштабные санкции привлекли внимание к ключевым рынкам Индии и Китая, которые могут искать альтернативные поставки. Индия стала ключевым покупателем российской нефти, Китай — крупнейший импортер нефти в мире.
Цены на нефть росли из-за холодной погоды, сокращения запасов США и опасений по поводу ограничений на поставки из Ирана.
Как отмечается в публикации, обширный пакет санкций может изменить рыночную структуру для ОПЕК+, который планирует ослабить ограничения на добычу.
Также скачок цен может стать проблемой для центральных банков, включая ФРС, если это приведет к росту инфляции.
Банк Citigroup заявил, что санкции могут коснуться до 30% российского танкерного флота, что может лишить рынок до 800 тысяч баррелей в сутки. Банк Goldman Sachs не изменил ожиданий относительно поставок из России, так как нефть может торговаться со скидкой.
Российские поставки уже находятся под давлением, морской экспорт сырой нефти упал до самого низкого уровня с августа 2023 года.
Тем временем азиатские нефтеперерабатывающие заводы наращивают закупки на Ближнем Востоке и в Атлантическом бассейне из-за опасений по поводу дальнейших ограничений на импорт из России и Ирана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаНефтьСШАРОССИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала