https://1prime.ru/20250113/neft-854154868.html

Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена

Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена - 13.01.2025, ПРАЙМ

Потрясение на рынке. Нефть скакнула в цене из-за санкций Байдена

Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после введения новых санкций США против России, передает Bloomberg. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T13:36+0300

2025-01-13T13:36+0300

2025-01-13T13:37+0300

энергетика

нефть

сша

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после введения новых санкций США против России, передает Bloomberg.Нефть марки Brent поднялась выше 81 долларов за баррель, West Texas Intermediate — выше 78 долларов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее США ввели самые агрессивные санкции против российской нефтяной промышленности, нацелившись на крупных экспортеров, страховые компании и флот из более 150 танкеров.Масштабные санкции привлекли внимание к ключевым рынкам Индии и Китая, которые могут искать альтернативные поставки. Индия стала ключевым покупателем российской нефти, Китай — крупнейший импортер нефти в мире.Цены на нефть росли из-за холодной погоды, сокращения запасов США и опасений по поводу ограничений на поставки из Ирана.Как отмечается в публикации, обширный пакет санкций может изменить рыночную структуру для ОПЕК+, который планирует ослабить ограничения на добычу.Также скачок цен может стать проблемой для центральных банков, включая ФРС, если это приведет к росту инфляции.Банк Citigroup заявил, что санкции могут коснуться до 30% российского танкерного флота, что может лишить рынок до 800 тысяч баррелей в сутки. Банк Goldman Sachs не изменил ожиданий относительно поставок из России, так как нефть может торговаться со скидкой.Российские поставки уже находятся под давлением, морской экспорт сырой нефти упал до самого низкого уровня с августа 2023 года.Тем временем азиатские нефтеперерабатывающие заводы наращивают закупки на Ближнем Востоке и в Атлантическом бассейне из-за опасений по поводу дальнейших ограничений на импорт из России и Ирана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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нефть, сша, россия, санкции против рф