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ЕК получила требования от 6 стран о снижении потолка цен на нефть из России - 13.01.2025, ПРАЙМ
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ЕК получила требования от 6 стран о снижении потолка цен на нефть из России
ЕК получила требования от 6 стран о снижении потолка цен на нефть из России - 13.01.2025, ПРАЙМ
ЕК получила требования от 6 стран о снижении потолка цен на нефть из России
В Еврокомиссии подтвердили получение письма от шести стран ЕС с требованием снижения G7 "потолка цен" на российскую нефть, сообщил на брифинге в Брюсселе... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:38+0300
2025-01-13T15:38+0300
экономика
россия
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нефть
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. В Еврокомиссии подтвердили получение письма от шести стран ЕС с требованием снижения G7 "потолка цен" на российскую нефть, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Все, что мы можем сейчас сказать, это то, что письмо получили, это является предметом переговоров в рамках группы семи, где и будет принято решение", - заявил он. Ранее СМИ сообщали, что шесть стран ЕС, включая Швецию, Данию, Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию, направили Еврокомиссии письмо с требованием снизить "потолок цен" на российскую нефть, установленный ранее странами группы семи на уровне 60 долларов за баррель. Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель, писало в середине декабря агентство Блумберг со ссылкой на источники. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в ноябре снизилась на 12,3% в годовом выражении, до 63,48 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. Но это все равно было выше ограничений G7. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, ес, нефть
Экономика, РОССИЯ, ЕС, Нефть
15:38 13.01.2025
 
ЕК получила требования от 6 стран о снижении потолка цен на нефть из России

В ЕК подтвердили получение письма от 6 стран о снижении потолка цен на нефть РФ

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© fotolia.com / jorisvo
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. В Еврокомиссии подтвердили получение письма от шести стран ЕС с требованием снижения G7 "потолка цен" на российскую нефть, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Все, что мы можем сейчас сказать, это то, что письмо получили, это является предметом переговоров в рамках группы семи, где и будет принято решение", - заявил он.
Ранее СМИ сообщали, что шесть стран ЕС, включая Швецию, Данию, Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию, направили Еврокомиссии письмо с требованием снизить "потолок цен" на российскую нефть, установленный ранее странами группы семи на уровне 60 долларов за баррель.
Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель, писало в середине декабря агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в ноябре снизилась на 12,3% в годовом выражении, до 63,48 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. Но это все равно было выше ограничений G7.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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