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"Эксперт РА" назвало два сценария развития страхового рынка России - 13.01.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА" назвало два сценария развития страхового рынка России
"Эксперт РА" назвало два сценария развития страхового рынка России - 13.01.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА" назвало два сценария развития страхового рынка России
Развитие страхового рынка России в текущем году возможно по двум сценариям: в первом ожидается увеличение продаж коротких договоров страхования жизни – в этом... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T00:17+0300
2025-01-13T00:17+0300
бизнес
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Развитие страхового рынка России в текущем году возможно по двум сценариям: в первом ожидается увеличение продаж коротких договоров страхования жизни – в этом случае сектор вырастет на 37-40%; во втором же темпы прироста составят лишь 15%, так как реализация этих продуктов, напротив, снизится, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА". "Эксперт РА" рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37-40%", - сказано в материалах. Во втором прогнозе агентство предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни в случае уменьшения неопределенности по уровню доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также сокращения краткосрочной доходности. В результате темпы прироста страхового рынка в 2025 году могут составить 15%. "Положительную динамику страхового рынка в обоих сценариях будут определять накопительное страхование жизни и запуск долевого страхования жизни. В сегменте не жизни драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки", - отмечается в обзоре. Эксперты считают при этом, что связанные с кредитованием страхование от несчастных случаев и болезней, а также кредитное страхование жизни будут сокращаться в условиях снижения выдачи кредитов. В 2025 году инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) также покажет отрицательную динамику ввиду вступления в силу новых правил по обязательному тестированию клиентов на предмет понимания особенностей продукта и появления альтернативы в виде долевого страхования жизни (ДСЖ), отметили в рейтинговом агентстве.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
00:17 13.01.2025
 
"Эксперт РА" назвало два сценария развития страхового рынка России

"Эксперт РА": рост продаж коротких договоров страхования жизни может составить 15%

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Развитие страхового рынка России в текущем году возможно по двум сценариям: в первом ожидается увеличение продаж коротких договоров страхования жизни – в этом случае сектор вырастет на 37-40%; во втором же темпы прироста составят лишь 15%, так как реализация этих продуктов, напротив, снизится, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Эксперт РА" рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37-40%", - сказано в материалах.
Во втором прогнозе агентство предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни в случае уменьшения неопределенности по уровню доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также сокращения краткосрочной доходности. В результате темпы прироста страхового рынка в 2025 году могут составить 15%.
"Положительную динамику страхового рынка в обоих сценариях будут определять накопительное страхование жизни и запуск долевого страхования жизни. В сегменте не жизни драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки", - отмечается в обзоре.
Эксперты считают при этом, что связанные с кредитованием страхование от несчастных случаев и болезней, а также кредитное страхование жизни будут сокращаться в условиях снижения выдачи кредитов. В 2025 году инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) также покажет отрицательную динамику ввиду вступления в силу новых правил по обязательному тестированию клиентов на предмет понимания особенностей продукта и появления альтернативы в виде долевого страхования жизни (ДСЖ), отметили в рейтинговом агентстве.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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