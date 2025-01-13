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China Southern отменит рейсы из Москвы в Пекин
China Southern отменит рейсы из Москвы в Пекин - 13.01.2025, ПРАЙМ
China Southern отменит рейсы из Москвы в Пекин
Авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек, туроператоры предлагают | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T21:43+0300
2025-01-13T21:43+0300
2025-01-13T21:43+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек, туроператоры предлагают организованным туристам альтернативы, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Согласно информации на сайте авиаперевозчика и в системах бронирования, прямых рейсов между российской и китайской столицей (должен выполняться под номером CZ342 ежедневно) у этой авиакомпании нет с 20 января по 30 марта – до конца действия зимнего расписания и как раз на период китайского Нового года", - сообщили в ассоциации. Там заметили, что билеты на последний рейс перевозчика, который будет выполнен 19 января, стоят более 217 тысяч рублей. "Это похоже на "заградительную" цену – перелет другой авиакомпанией в тот же день обойдется от 30 до 70 тысяч рублей в одну сторону", - сказали в ассоциации, уточнив, что резкое подорожание отмечается в преддверии китайского Нового года. В АТОР считают, что в данный момент речь идет только о временной приостановке полетов по одному из четырех заявленных в расписании авиакомпании China Southern маршрутов в Россию. "Однако с учетом вместимости самолетов и регулярности рейсов, отмена может влиять на планы 15-17 тысяч человек. Речь обо всех пассажирах, летящих со всеми целями (не только россияне и не только туризм)", - указали в ассоциации. В АТОР сообщили, что туроператоры пересаживают своих туристов на другие рейсы. "На данный момент речь идет о "нескольких десятках" организованных туристов, но их число будет увеличиваться, поскольку "процесс отмен только начался", как спрогнозировали в одной из компаний", - сказали в ассоциации. Представители турбизнеса отметили, что основная сложность – с теми путешественниками, кто выбрал билеты China Southern в третьи страны со стыковкой в Пекине. Эксперты не исключают, что вопрос может быть связан с внутренними причинами для авиакомпании и пересмотром маршрутной сети на фоне массовых поездок самих граждан КНР в период китайского Нового года.
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москва, пекин, китай, атор, авиаперевозки
МОСКВА, Пекин, КИТАЙ, АТОР, авиаперевозки
China Southern отменит рейсы из Москвы в Пекин
АТОР: China Southern отменит с 20 января рейсы из Москвы в Пекин
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек, туроператоры предлагают организованным туристам альтернативы, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Согласно информации на сайте авиаперевозчика и в системах бронирования, прямых рейсов между российской и китайской столицей (должен выполняться под номером CZ342 ежедневно) у этой авиакомпании нет с 20 января по 30 марта – до конца действия зимнего расписания и как раз на период китайского Нового года", - сообщили в ассоциации.
Там заметили, что билеты на последний рейс перевозчика, который будет выполнен 19 января, стоят более 217 тысяч рублей. "Это похоже на "заградительную" цену – перелет другой авиакомпанией в тот же день обойдется от 30 до 70 тысяч рублей в одну сторону", - сказали в ассоциации, уточнив, что резкое подорожание отмечается в преддверии китайского Нового года.
В АТОР считают, что в данный момент речь идет только о временной приостановке полетов по одному из четырех заявленных в расписании авиакомпании China Southern маршрутов в Россию. "Однако с учетом вместимости самолетов и регулярности рейсов, отмена может влиять на планы 15-17 тысяч человек. Речь обо всех пассажирах, летящих со всеми целями (не только россияне и не только туризм)", - указали в ассоциации.
В АТОР сообщили, что туроператоры пересаживают своих туристов на другие рейсы. "На данный момент речь идет о "нескольких десятках" организованных туристов, но их число будет увеличиваться, поскольку "процесс отмен только начался", как спрогнозировали в одной из компаний", - сказали в ассоциации.
Представители турбизнеса отметили, что основная сложность – с теми путешественниками, кто выбрал билеты China Southern в третьи страны со стыковкой в Пекине.
Эксперты не исключают, что вопрос может быть связан с внутренними причинами для авиакомпании и пересмотром маршрутной сети на фоне массовых поездок самих граждан КНР в период китайского Нового года.
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