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В Росавиации прокомментировали прекращение рейсов China Southern Airlines - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В Росавиации прокомментировали прекращение рейсов China Southern Airlines
В Росавиации прокомментировали прекращение рейсов China Southern Airlines - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Росавиации прокомментировали прекращение рейсов China Southern Airlines
Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает Росавиация. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T22:12+0300
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росавиация
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает Росавиация. В понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января. По их имению, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек. В АТОР добавили, что туроператоры предлагают организованным туристам альтернативы. "По нашей оценке, сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств", - рассказали в Росавиации. Сейчас есть три авиаперевозчика, осуществляющих оборотные рейсы между Москвой и Пекином. Это "Аэрофлот", Air China и China Eastern Airlines. Суммарно эти компании выполняют 17 регулярных рейсов в неделю. Росавиация уточнила, что "в случае роста спроса у перевозчиков, в частности "Аэрофлота" (при наличии заинтересованности) есть возможность увеличить количество выполняемых рейсов на линии".
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россия, москва, пекин, росавиация, атор, авиаперевозки
РОССИЯ, МОСКВА, Пекин, Росавиация, АТОР, авиаперевозки
22:12 13.01.2025
 
В Росавиации прокомментировали прекращение рейсов China Southern Airlines

Росавиация: уход China Southern Airlines с рынка РФ не повлияет на пассажиров

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает Росавиация.
В понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января. По их имению, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек. В АТОР добавили, что туроператоры предлагают организованным туристам альтернативы.
"По нашей оценке, сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств", - рассказали в Росавиации.
Сейчас есть три авиаперевозчика, осуществляющих оборотные рейсы между Москвой и Пекином. Это "Аэрофлот", Air China и China Eastern Airlines. Суммарно эти компании выполняют 17 регулярных рейсов в неделю.
Росавиация уточнила, что "в случае роста спроса у перевозчиков, в частности "Аэрофлота" (при наличии заинтересованности) есть возможность увеличить количество выполняемых рейсов на линии".
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
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РОССИЯМОСКВАПекинРосавиацияАТОРавиаперевозки
 
 
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