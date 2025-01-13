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Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже третью торговую сессию подряд - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже третью торговую сессию подряд
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже третью торговую сессию подряд - 13.01.2025, ПРАЙМ
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже третью торговую сессию подряд
Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается в понедельник – третью сессию подряд, следует из данных торгов. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:36+0300
2025-01-13T17:36+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается в понедельник – третью сессию подряд, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск повышается на 11 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,83 рубля. А в течение дня юань торгуется в коридоре 13,72-13,86 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 66,7 миллиарда рублей, что немного выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,43 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,479 по сравнению с 7,332 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 2%. НОВЫЕ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ В пятницу США ввели санкции против сотни судов, участвующих в перевозке углеводородов из России, которые связаны с компаниями "Совкомфлот", "Роснефть" и "Газпром нефть". Игроки рынка также обратили внимание на оценки минфина РФ. Ведомство собирается направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля 70,2 миллиарда рублей, по 4,1 миллиарда рублей в день. С учетом ежедневных продаж иностранной валюты Центробанком на рынке в эквиваленте 8,86 миллиарда получается нетто-продажа в 4,76 миллиарда в день. До 15 января регулятор продает валюты на 3,41 миллиарда рублей в день. Юаневая ставка денежного рынка находится на уровне -0,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже после рекордного минимума -0,49 на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ На начавшейся неделе юань может предпринять очередную попытку закрепления над уровнем 14 рублей, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Новые санкции США в отношении российского экспорта повышают неопределенность, полагают аналитики Альфа-банка. "Ценовой эффект в виде увеличения дисконта на российскую нефть, по-видимому, будет компенсирован ростом мировых цен на нее, но в случае значимых эффектов на экспортные объемы рубль может оказаться под давлением в конце квартала. В январе фундаментальный баланс рисков для рубля по-прежнему нейтрально-позитивный из-за увеличения процентного дифференциала, снижения спроса на импорт и ожидаемой выплаты дивидендов экспортерами", - полагают в банке. "Новый пакет санкций способен снизить выручку от российского экспорта, но вряд ли он приведет к столь же выраженному ослаблению рубля, которое наблюдалось после ноябрьских ограничений, направленных на проведение расчетов. В целом текущую неделю курс может закончить выше отметки в 13,8 рубля за юань", - заключает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
17:36 13.01.2025
 
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже третью торговую сессию подряд

Курс юаня на Мосбирже растет на 11 копеек, до 13,83 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается в понедельник – третью сессию подряд, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск повышается на 11 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,83 рубля. А в течение дня юань торгуется в коридоре 13,72-13,86 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 66,7 миллиарда рублей, что немного выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,43 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,479 по сравнению с 7,332 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 2%.

НОВЫЕ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ

В пятницу США ввели санкции против сотни судов, участвующих в перевозке углеводородов из России, которые связаны с компаниями "Совкомфлот", "Роснефть" и "Газпром нефть".
Игроки рынка также обратили внимание на оценки минфина РФ. Ведомство собирается направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля 70,2 миллиарда рублей, по 4,1 миллиарда рублей в день. С учетом ежедневных продаж иностранной валюты Центробанком на рынке в эквиваленте 8,86 миллиарда получается нетто-продажа в 4,76 миллиарда в день. До 15 января регулятор продает валюты на 3,41 миллиарда рублей в день.
Юаневая ставка денежного рынка находится на уровне -0,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже после рекордного минимума -0,49 на предыдущих торгах.

ПРОГНОЗЫ

На начавшейся неделе юань может предпринять очередную попытку закрепления над уровнем 14 рублей, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Новые санкции США в отношении российского экспорта повышают неопределенность, полагают аналитики Альфа-банка.
"Ценовой эффект в виде увеличения дисконта на российскую нефть, по-видимому, будет компенсирован ростом мировых цен на нее, но в случае значимых эффектов на экспортные объемы рубль может оказаться под давлением в конце квартала. В январе фундаментальный баланс рисков для рубля по-прежнему нейтрально-позитивный из-за увеличения процентного дифференциала, снижения спроса на импорт и ожидаемой выплаты дивидендов экспортерами", - полагают в банке.
"Новый пакет санкций способен снизить выручку от российского экспорта, но вряд ли он приведет к столь же выраженному ослаблению рубля, которое наблюдалось после ноябрьских ограничений, направленных на проведение расчетов. В целом текущую неделю курс может закончить выше отметки в 13,8 рубля за юань", - заключает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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