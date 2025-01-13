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Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги умеренным снижением

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги умеренным снижением - 13.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги умеренным снижением

Рубль по итогам понедельника продемонстрировал умеренное снижение к юаню на Мосбирже, следует из данных торговой площадки. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T19:34+0300

2025-01-13T19:34+0300

2025-01-13T19:34+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам понедельника продемонстрировал умеренное снижение к юаню на Мосбирже, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек, до 13,82 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent на 19.25 мск дорожал на 1,79%, до 81,19 доллара за баррель. НЕГАТИВ ПЕРЕВЕШИВАЕТ ПОЗИТИВ Юань вырос на 0,71%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 13,72-13,86 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 71 миллиард рублей, также следует из данных Мосбиржи. "В первые рабочие дни 2025 года позиции рубля остаются относительно сильными благодаря высоким рублевым процентным ставкам, сезонным факторам и повышению цен на нефть. При этом рост нефтяных котировок связан как с временным увеличением спроса на сырье из-за холодной погоды в США, так и с возможными санкциями против поставок нефти из России и Ирана", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Новый санкционный негатив против российского экспорта грозит сокращением объема поступающей в страну валюты, однако данные ограничения могут дать о себе знать на рынке с временным лагом в несколько недель", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". К тому же практика показывает, что компании проявляют большую гибкость, достаточно быстро подстраиваются и находят альтернативные возможности для поддержания экспорта, при этом риски перебоев отечественных поставок могут подогревать стоимость нефти, что отчасти компенсирует выпадение экспортных объемов, добавил эксперт. "Инвесторы и банки продолжили игнорировать санкционную информацию. Рост цен на нефть на глобальном уровне рубль тоже пока не учитывает в котировках. Это может отразиться на ценах в положительную сторону с некоторой отсрочкой", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Умеренное давление на российскую валюту могли оказывать перспективы снижения экспорта вследствие последних санкций со стороны США, а новости о планах по сокращению покупок валюты по бюджетному правилу в январе (и, соответственно, увеличению чистых продаж юаней) не оказали заметное влияние на краткосрочную динамику рубля, добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "Ближайшие цели по юаню – 14 рублей, по доллару – 103 рубля", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Ващелюк из УК "Первая" считает, что до конца месяца доллар может находиться в диапазоне 100-105 рублей, юань – 13,7-14,4 рубля.

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биржевые торги, мосбиржа, юань