https://1prime.ru/20250113/sanktsii-854163402.html

Усиление давления. В США задались вопросом о судьбе антироссийских санкций

Усиление давления. В США задались вопросом о судьбе антироссийских санкций - 13.01.2025, ПРАЙМ

Усиление давления. В США задались вопросом о судьбе антироссийских санкций

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новых санкциях против российского энергетического сектора. Как уточнялось, санкции направлены против... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:28+0300

2025-01-13T17:28+0300

2025-01-13T17:28+0300

энергетика

нефть

сша

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена объявила о новых санкциях против российского энергетического сектора. Как уточнялось, санкции направлены против "теневого флота" нефтяных танкеров и ведущих российских компаний по добыче нефти, пишет The New York Times.Сообщалось, что санкции, которых долго избегал Байден из-за опасений роста цен на бензин, призваны снизить доходы России от продажи нефти и принести убытки на миллиарды долларов ежемесячно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦены на нефть резко поднялись из-за заявления о санкциях, что вызвало опасения по поводу мировых поставок энергоносителей.Известно, что санкции обсуждались с переходной командой Трампа, но прямого ответа от нее не последовало.В Вашингтоне рассчитывают, что санкции, направленные на усиление давления на нефтяную промышленность России, предоставят дополнительные рычаги давления на Россию и могут вынудить её к мирным переговорам.Со своей стороны, Трамп выразил обеспокоенность влиянием санкций на доллар и его статус мировой резервной валюты.При этом, как отмечает издание, экономика России оказалась устойчивой, несмотря на высокие темпы инфляции и замедление экономического роста. Центральный банк повысил ключевую ставку до 21%, что привело к росту цен на основные продукты питания. Российский рубль достиг рекордно низкой стоимости, что снизило покупательную способность населения.Автор предполагает, что эффективность санкций будет зависеть от администрации Трампа, которая может снять их в будущем. Трамп дал понять, что хочет пойти на сделку с Россией и Украиной для прекращения конфликта.Санкции направлены на проекты по производству сжиженного природного газа, чиновников и поставщиков услуг в энергетике. Отменены исключения для банков по транзакциям по нефти и газу из России.При этом санкции могут отрезать людей и компании от западной финансовой системы, отмечает автор. Прогнозируется, что они снизят доходы России от продажи нефти на миллиарды долларов ежемесячно. Высокопоставленные чиновники назвали пакет санкций наиболее разрушительным для российского энергетического сектора.С начала военных действий на Украине Байден опасался трогать мировой рынок нефти из-за инфляции. В 2022 году страны "Большой семерки" установили ценовой потолок на нефть, но, как утверждается, Россия разработала методы обхода санкций, создав "теневой флот".После обуздания инфляции и президентских выборов в Вашингтоне заняли более жесткую позицию по отношению к России. В конце ноября США ввели санкции против "Газпромбанка". Этот банк, как говорится в публикации, долгое время служил каналом для оплаты за российские энергоносители и закупки военной техники.Экономика России остается под давлением из-за высоких темпов инфляции и повышения процентных ставок. При этом ожидается, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,3%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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нефть, сша, россия, санкции против рф