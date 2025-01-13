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В "Ситидрайве" оценили спрос на услуги каршеринга в новогодние праздники

В "Ситидрайве" оценили спрос на услуги каршеринга в новогодние праздники - 13.01.2025, ПРАЙМ

В "Ситидрайве" оценили спрос на услуги каршеринга в новогодние праздники

Спрос на услуги каршеринга в городах присутствия сервиса "Ситидрайв" в период прошедших новогодних каникул увеличился на 9% по сравнению с предыдущими... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T14:06+0300

2025-01-13T14:06+0300

2025-01-13T14:10+0300

авто

ситидрайв

россия

каршеринг

новый год

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ВАШИНГТОН, 13 янв – ПРАЙМ. Спрос на услуги каршеринга в городах присутствия сервиса "Ситидрайв" в период прошедших новогодних каникул увеличился на 9% по сравнению с предыдущими новогодними праздниками, рассказали в пресс-службе компании."В период новогодних каникул спрос на услуги каршеринга во всех городах присутствия вырос на 9%. Наибольший скачок активности зафиксирован в Санкт-Петербурге, где увеличение спроса составило 7%", - говорится в сообщении. Как позже отметили в пресс-службе, динамика приводится по сравнению с новогодними праздниками 2023-2024.В тройку лидеров по наибольшему увеличению спроса также вошли Сочи (+6%) и Москва (+4%). Пиковые часы спроса пришлись на вечернее время с 16 до 22 мск, кроме Екатеринбурга, где помимо вечернего наблюдался и утренний пик активности.Чаще всего на праздниках водители пользовались каршерингом 31 декабря, 3 и 6 января, наиболее популярным решением стали пакетные тарифы продолжительностью от 2 часов до 2 дней, добавили в "Ситидрайве".В пресс-службе уточнили, что в 2024 году водители каршеринг-сервиса проехали около 600 миллионов километров, что на 18% превышает прошлогодний результат, а количество самих водителей увеличилось на 19%."Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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авто, ситидрайв, россия, каршеринг, новый год