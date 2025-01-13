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США должны определять развитие мировой экономики, заявил Байден
США должны определять развитие мировой экономики, заявил Байден - 13.01.2025, ПРАЙМ
США должны определять развитие мировой экономики, заявил Байден
Именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней политике,... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T23:09+0300
2025-01-13T23:09+0300
2025-01-13T23:09+0300
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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней политике, американский президент Джо Байден. По его словам, Китай сейчас стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок, но США должны победить в этом соперничестве. "Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед", — сказал Байден. Он считает, что Пекин стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от него в мире.
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сша, китай, джо байден, мировая экономика
Политика, США, КИТАЙ, Джо Байден, Мировая экономика
США должны определять развитие мировой экономики, заявил Байден
Байден: США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней политике, американский президент Джо Байден.
По его словам, Китай сейчас стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок, но США должны победить в этом соперничестве.
"Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед", — сказал Байден.
Он считает, что Пекин стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от него в мире.
Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине