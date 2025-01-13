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США должны определять развитие мировой экономики, заявил Байден

США должны определять развитие мировой экономики, заявил Байден - 13.01.2025, ПРАЙМ

США должны определять развитие мировой экономики, заявил Байден

Именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней политике,... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T23:09+0300

2025-01-13T23:09+0300

2025-01-13T23:09+0300

политика

сша

китай

джо байден

мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед, заявил, выступая в Госдепе с заключительной речью по внешней политике, американский президент Джо Байден. По его словам, Китай сейчас стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок, но США должны победить в этом соперничестве. "Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед", — сказал Байден. Он считает, что Пекин стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от него в мире.

https://1prime.ru/20250113/bayden-854170816.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, джо байден, мировая экономика