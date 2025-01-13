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Экспортерам в России выделят субсидии на перевозку промпродукции

Экспортерам в России выделят субсидии на перевозку промпродукции - 13.01.2025, ПРАЙМ

Экспортерам в России выделят субсидии на перевозку промпродукции

Объем субсидирования в части компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году составит 5,9 миллиарда рублей, сообщил... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T15:40+0300

2025-01-13T15:40+0300

2025-01-13T15:40+0300

экономика

россия

субсидии

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем субсидирования в части компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году составит 5,9 миллиарда рублей, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Данная мера поддержки доказала свою эффективность и пользуется большой популярностью у российских экспортеров. Поэтому в этом году она также продлена - на поддержку экспортеров в части компенсации затрат на транспортировку промпродукции будет направлено 5,9 миллиарда рублей. Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса", - приводит слова Чекушова пресс-служба Минпромторга РФ. Минпромторг также утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки. Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением недружественных государств.

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россия, субсидии