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Экспортерам в России выделят субсидии на перевозку промпродукции - 13.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250113/subsidii-854159327.html
Экспортерам в России выделят субсидии на перевозку промпродукции
Экспортерам в России выделят субсидии на перевозку промпродукции - 13.01.2025, ПРАЙМ
Экспортерам в России выделят субсидии на перевозку промпродукции
Объем субсидирования в части компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году составит 5,9 миллиарда рублей, сообщил... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:40+0300
2025-01-13T15:40+0300
экономика
россия
субсидии
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем субсидирования в части компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году составит 5,9 миллиарда рублей, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Данная мера поддержки доказала свою эффективность и пользуется большой популярностью у российских экспортеров. Поэтому в этом году она также продлена - на поддержку экспортеров в части компенсации затрат на транспортировку промпродукции будет направлено 5,9 миллиарда рублей. Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса", - приводит слова Чекушова пресс-служба Минпромторга РФ. Минпромторг также утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки. Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением недружественных государств.
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россия, субсидии
Экономика, РОССИЯ, субсидии
15:40 13.01.2025
 
Экспортерам в России выделят субсидии на перевозку промпродукции

Экспортерам выделят 5,9 миллиарда рублей субсидий на перевозку промпродукции

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем субсидирования в части компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году составит 5,9 миллиарда рублей, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Данная мера поддержки доказала свою эффективность и пользуется большой популярностью у российских экспортеров. Поэтому в этом году она также продлена - на поддержку экспортеров в части компенсации затрат на транспортировку промпродукции будет направлено 5,9 миллиарда рублей. Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса", - приводит слова Чекушова пресс-служба Минпромторга РФ.
Минпромторг также утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки. Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением недружественных государств.
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