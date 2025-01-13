https://1prime.ru/20250113/svo-854161920.html

"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО

"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО

Наступление российской армии в зоне спецоперации ускоряется с каждым днем. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T16:59+0300

2025-01-13T16:59+0300

2025-01-13T16:59+0300

спецоперация на украине

всу

сво

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Наступление российской армии в зоне спецоперации ускоряется с каждым днем. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Каждый день русские наступают, и темпы этого наступления продолжают ускоряться", — подчеркнул он.Меркурис подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины на всех участках фронта ощущают сложное положение, а также терпят неудачи в Донбассе и Курской области. Особое внимание эксперта привлекла ситуация в городе Часов Яр, где украинские войска могут оказаться в окружении.Ранее сообщалось, что российские военные активно ведут боевые действия в микрорайоне Северный города Часов Яр, который имеет важное оперативно-стратегическое значение, так как открывает путь к крупным городам, контролируемым ВСУ, включая Славянск, Краматорск и Константиновку.

https://1prime.ru/20250113/vsu-854159016.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, сво