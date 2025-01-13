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"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250113/svo-854161920.html
"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО - 13.01.2025, ПРАЙМ
"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
Наступление российской армии в зоне спецоперации ускоряется с каждым днем. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T16:59+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Наступление российской армии в зоне спецоперации ускоряется с каждым днем. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Каждый день русские наступают, и темпы этого наступления продолжают ускоряться", — подчеркнул он.Меркурис подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины на всех участках фронта ощущают сложное положение, а также терпят неудачи в Донбассе и Курской области. Особое внимание эксперта привлекла ситуация в городе Часов Яр, где украинские войска могут оказаться в окружении.Ранее сообщалось, что российские военные активно ведут боевые действия в микрорайоне Северный города Часов Яр, который имеет важное оперативно-стратегическое значение, так как открывает путь к крупным городам, контролируемым ВСУ, включая Славянск, Краматорск и Константиновку.
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всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
16:59 13.01.2025
 
"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО

Меркурис: наступление российских военных в зоне СВО ускоряется

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Наступление российской армии в зоне спецоперации ускоряется с каждым днем. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Каждый день русские наступают, и темпы этого наступления продолжают ускоряться", — подчеркнул он.
Меркурис подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины на всех участках фронта ощущают сложное положение, а также терпят неудачи в Донбассе и Курской области. Особое внимание эксперта привлекла ситуация в городе Часов Яр, где украинские войска могут оказаться в окружении.
Ранее сообщалось, что российские военные активно ведут боевые действия в микрорайоне Северный города Часов Яр, который имеет важное оперативно-стратегическое значение, так как открывает путь к крупным городам, контролируемым ВСУ, включая Славянск, Краматорск и Константиновку.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
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Спецоперация на УкраинеВСУСВО
 
 
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