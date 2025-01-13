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Списанный солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева

Списанный солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева - 13.01.2025, ПРАЙМ

Списанный солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева

Киевские власти ведут солдат на смерть, а воинские части прячут найденные тела, чтобы избежать выплаты компенсаций семьям погибших. Об этом рассказал списанный... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T15:29+0300

2025-01-13T15:29+0300

2025-01-13T15:29+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Киевские власти ведут солдат на смерть, а воинские части прячут найденные тела, чтобы избежать выплаты компенсаций семьям погибших. Об этом рассказал списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в беседе с журналистом Сергеем Любарским."Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено", - заявил украинский военнослужащий.Он также добавил, что семьям приходится обращаться в суд, чтобы доказать, что их родственник действительно погиб. В 95% случаев воинские части отрицают наличие тела.Корсунов также отметил, что украинские солдаты удручены ситуацией на фронте, наступлением российских войск и политикой киевского режима. По его словам, на фронте солдаты являются заложниками, а за их спинами происходят финансовые махинации

https://1prime.ru/20250113/ukraina-854155447.html

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украина, всу