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Списанный солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Списанный солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева
Списанный солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева - 13.01.2025, ПРАЙМ
Списанный солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева
Киевские власти ведут солдат на смерть, а воинские части прячут найденные тела, чтобы избежать выплаты компенсаций семьям погибших. Об этом рассказал списанный... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:29+0300
2025-01-13T15:29+0300
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всу
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Киевские власти ведут солдат на смерть, а воинские части прячут найденные тела, чтобы избежать выплаты компенсаций семьям погибших. Об этом рассказал списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в беседе с журналистом Сергеем Любарским."Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено", - заявил украинский военнослужащий.Он также добавил, что семьям приходится обращаться в суд, чтобы доказать, что их родственник действительно погиб. В 95% случаев воинские части отрицают наличие тела.Корсунов также отметил, что украинские солдаты удручены ситуацией на фронте, наступлением российских войск и политикой киевского режима. По его словам, на фронте солдаты являются заложниками, а за их спинами происходят финансовые махинации
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
15:29 13.01.2025
 
Списанный солдат ВСУ раскрыл ужасающую схему Киева

Списанный солдат ВСУ Корсунов: украинские части скрывают найденные тела

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Киевские власти ведут солдат на смерть, а воинские части прячут найденные тела, чтобы избежать выплаты компенсаций семьям погибших. Об этом рассказал списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в беседе с журналистом Сергеем Любарским.
"Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено", - заявил украинский военнослужащий.
Он также добавил, что семьям приходится обращаться в суд, чтобы доказать, что их родственник действительно погиб. В 95% случаев воинские части отрицают наличие тела.
Корсунов также отметил, что украинские солдаты удручены ситуацией на фронте, наступлением российских войск и политикой киевского режима. По его словам, на фронте солдаты являются заложниками, а за их спинами происходят финансовые махинации
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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