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Не хотят воевать. ВСУ сотрясает скандал с дезертирством из элитой бригады
Не хотят воевать. ВСУ сотрясает скандал с дезертирством из элитой бригады - 13.01.2025, ПРАЙМ
Не хотят воевать. ВСУ сотрясает скандал с дезертирством из элитой бригады
Бригада имени Анны Киевской, позиционируемая как образец для украинской армии, столкнулась с массовым дезертирством — 1700 солдат покинули подразделение,... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:46+0300
2025-01-13T17:46+0300
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бригада имени Анны Киевской, позиционируемая как образец для украинской армии, столкнулась с массовым дезертирством — 1700 солдат покинули подразделение, большинство до отправки на фронт, 50 человек сбежали во время обучения во Франции, сообщает немецкий вещатель N-TV.Как отмечается, в бригаде не хватало беспилотников и артиллерии — часть артиллерийских систем передали в другие подразделения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКомандующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал наличие "проблем". Он заявил о мерах по повышению готовности бойцов.Как отмечается, дезертирство и низкий моральный дух являются общими проблемами для украинской армии. Критике также подвергается стиль руководства — многие командиры учились в СССР, а в советской системе военные решения принимались централизованно, что негативно влияет на оперативную эффективность.Кроме того, в рядах украинской армии неоднократно возникали скандалы с коррупцией и злоупотреблением властью. Солдаты часто боятся своих командиров, что усугубляет ситуацию.Также утверждается, что среди высшего командного состава есть носители "советского менталитета". В этой связи Драпатый подчеркнул необходимость искоренить постсоветский дух в армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
Не хотят воевать. ВСУ сотрясает скандал с дезертирством из элитой бригады
N-TV: украинцы массово сбежали из элитной бригады имени Анны Киевской
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ.
Бригада имени Анны Киевской, позиционируемая как образец для украинской армии, столкнулась с массовым дезертирством — 1700 солдат покинули подразделение, большинство до отправки на фронт, 50 человек сбежали во время обучения во Франции, сообщает немецкий вещатель N-TV
.
Как отмечается, в бригаде не хватало беспилотников и артиллерии — часть артиллерийских систем передали в другие подразделения.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал наличие "проблем". Он заявил о мерах по повышению готовности бойцов.
"Каждый день". Британский аналитик узнал, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
Как отмечается, дезертирство и низкий моральный дух являются общими проблемами для украинской армии. Критике также подвергается стиль руководства — многие командиры учились в СССР, а в советской системе военные решения принимались централизованно, что негативно влияет на оперативную эффективность.
Кроме того, в рядах украинской армии неоднократно возникали скандалы с коррупцией и злоупотреблением властью. Солдаты часто боятся своих командиров, что усугубляет ситуацию.
Также утверждается, что среди высшего командного состава есть носители "советского менталитета". В этой связи Драпатый подчеркнул необходимость искоренить постсоветский дух в армии.