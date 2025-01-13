https://1prime.ru/20250113/yuan-854150733.html
Юань открыл торги 13 января ростом
Юань открыл торги 13 января ростом - 13.01.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 13 января ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника растет до 13,78 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:06+0300
2025-01-13T10:06+0300
2025-01-13T10:14+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/25/762392585_0:321:2666:1821_1920x0_80_0_0_19353bd5dcfbf039676310a692f555ee.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника растет до 13,78 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 6 копеек, до 13,78 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/25/762392585_0:0:2666:2000_1920x0_80_0_0_92ff3251bf68c5315274bb0fce4ccb1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 13 января ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 13,78 рубля
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника растет до 13,78 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 6 копеек, до 13,78 рубля.