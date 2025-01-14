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В АТОР оценили динамику раннего бронирования туров в Анапу

В АТОР оценили динамику раннего бронирования туров в Анапу - 14.01.2025, ПРАЙМ

В АТОР оценили динамику раннего бронирования туров в Анапу

Изменений в бронировании туров в Анапу на летний период из-за ЧП с танкерами в Черном море пока нет, аннуляции не превышают 2%, говорится в сообщении Ассоциации | 14.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Изменений в бронировании туров в Анапу на летний период из-за ЧП с танкерами в Черном море пока нет, аннуляции не превышают 2%, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Пока существенных изменений, связанных с бронированием туров в Анапу, нет. После 15 декабря объем аннуляций ранее приобретенных турпакетов в Анапу не превышает 2%", - сказано в сообщении со ссылкой на вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. "В настоящее время туроператоры наблюдают за спросом на отдых в Анапе. Пока существенного изменения в этом вопросе нет. Традиционно основной поток бронирований летнего отдыха начинается с середины апреля", – отметил Ромашкин. В АТОР уточнили, что на новогодние каникулы туроператоры также не зафиксировали каких-либо масштабных отмен бронирований. "Более того, было крайне сложно достать и железнодорожные билеты в Анапу – все места в поездах были распроданы", - отмечается в сообщении. "Что касается распространенной накануне в ряде телеграмм-каналов информации о том, что туристы "сдали до 30% билетов в Анапу на лето", то это просто чья-то нелепая выдумка: авиабилетов до Анапы нет (аэропорт закрыт), а железнодорожные билеты продают за 90 суток, то есть 14 января их можно было купить только на 14 апреля. То есть никаких летних билетов в Анапу просто не продано, чтобы их мог кто-то "сдавать", даже теоретически", - добавили в ассоциации. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.

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россия, анапа, черное море, атор, мазут, туры