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Эксперт рассказал о последствиях потери рынка ЕАЭС для Армении

Эксперт рассказал о последствиях потери рынка ЕАЭС для Армении - 14.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о последствиях потери рынка ЕАЭС для Армении

Потеря рынка Евразийского экономического союза приведет к катастрофическим последствиям для Армении, заявил РИА Новости политический обозреватель Арман Абовян. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:38+0300

2025-01-14T15:38+0300

2025-01-14T15:38+0300

экономика

армения

еаэс

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ЕРЕВАН, 14 янв - ПРАЙМ. Потеря рынка Евразийского экономического союза приведет к катастрофическим последствиям для Армении, заявил РИА Новости политический обозреватель Арман Абовян. На прошлой неделе в четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент. Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС. "Вся история с референдумом о вхождении в ЕС, который планирует провести армянская власть, является откровенной профанацией, потому что, во-первых, Евросоюз не приглашал Армению, а во-вторых, даже при приглашении ЕС не принимает в свои ряды новых членов", - отметил Абовян По его словам, то, что делает армянская власть, не просто профанация, а попытка создать противовес евразийскому вектору. "Армения не станет членом Евросоюза, это однозначно. А вот лишиться рынка ЕАЭС Армения вполне может, что приведет к катастрофическим последствиям. По уровню негатива это можно сравнить просто с сознательным взрывом армянской экономики изнутри. Восемьдесят процентов армянской экономики напрямую связано с ЕАЭС", - сказал Абовян. Он напомнил слова российского вице-премьера Алексея Оверчука, сравнившего эти процессы с покупкой билета на "Титаник". "То есть это абсолютная, совершенно сумасшедшая и очень опасная по своим последствиям инициатива, которая на самом деле является очень опасной вообще для существования Республики Армения в плане экономики. ЕС никогда, ни при каких условиях не предоставит Армении даже гипотетическую возможность стать членом союза, но вот использовать (процессы - ред.) для разжигания русофобских настроений и отрыва Армении от России, евразийского вектора вполне может. Я думаю, это является основной причиной и задачей той евроклоунады, которую мы сегодня наблюдаем в связи с так называемым европейским референдумом", - подчеркнул Абовян. "Чтобы было понятнее, почему бы не сделать референдум о том, чтобы все граждане Армении были долларовыми миллионерами. Вот написать на бумаге, согласны ли вы быть долларовыми миллионерами, и все, конечно, проголосуют "за". То есть это полнейший абсурд, ложь и профанация, которая грозит просто вылиться в непоправимые для Армении последствия", - заключил эксперт. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение - суверенный выбор Армении, на который она имеет право.

https://1prime.ru/20250114/lavrov-854181903.html

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армения, еаэс