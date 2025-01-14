https://1prime.ru/20250114/avto-854162038.html

Стало известно, как изменилась средняя стоимость нового авто за 2024 год

Стало известно, как изменилась средняя стоимость нового авто за 2024 год - 14.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, как изменилась средняя стоимость нового авто за 2024 год

Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления в сегменте новых автомобилей и определили, цены на какие модели сильнее всего изменились за 2024 год. По сравнению с... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T07:00+0300

2025-01-14T07:00+0300

2025-01-14T07:00+0300

эксклюзив

россия

авто

авто.ру

https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления в сегменте новых автомобилей и определили, цены на какие модели сильнее всего изменились за 2024 год. По сравнению с январём средняя цена нового автомобиля увеличилась на 0,3% или 9500 рублей, до 3,72 миллиона рублей.В 2024 году сегмент новых автомобилей продолжал восстанавливаться. На Авто.ру увеличивалась база объявлений, и к декабрю она возросла на 35% по сравнению с январём. Этот фактор вкупе с динамично меняющейся структурой предложения, то есть количеством более доступных или более дорогостоящих моделей и их отдельных комплектаций, оказывали влияние на индикатор средней цены. В первой половине года фиксировался тренд по снижению средней стоимости, и к июлю она опустилась до 3,57 миллиона рублей, что на 4% ниже начала года. После этого цена возобновила рост и к декабрю вернулась на уровень 3,72 миллиона рублей.При этом в отдельных регионах изменения между январём и декабрём достигают двузначных процентов. Больше всего средняя стоимость нового автомобиля снизилась в Новосибирской области, достигнув 3,77 миллиона рублей, что на 29% меньше январского показателя. Следом идут Калужская область и Красноярский край, где снижение средней стоимости составило 26 и 25 процентов соответственно. В целом по итогам года средняя цена снизилась в 20 регионах. Замыкает список Санкт-Петербург и Ленинградская область, где по итогам декабря средняя стоимость зафиксирована на уровне 3,22 миллиона рублей, что на 0,7% ниже январских значений.Тремя регионами в которых по итогам года средняя цена нового автомобиля увеличилась больше всего стали: Республика Адыгея (15%; 2,65 млн рублей), Москва (9%; 4,9 млн рублей) и Челябинская область (6,2%; 3,09 млн рублей).За 2024 год на Авто.ру появились объявления о продаже автомобилей 12 новых марок. Девять из них происходят из Китая, а ещё три имеют российскую прописку. Среди автомобилей официально продающихся в России наиболее подешевевшими моделями в 2024 году оказались: Москвич 3 (-17,3%; 1,82 млн рублей), Chery Arrizo 8 (-15%; 2,96 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-14%; 3,79 млн рублей).Первую десятку самых дорогих новых автомобилей, выставленных на продажу на Авто.ру в 2024 года, составили всего две модели – суперкар Lamborghini Revuelto и суперкроссовер Ferrari Purosangue. Максимальная стоимость первого достигала 141 миллиона рублей, а итальянского жеребца предлагали почти за 130 миллионов. Самым дорогим китайским автомобилем стал BYD Yangwang U8, его стоимость достигала 33 миллионов рублей.Рейтинг самых подорожавших за год новых автомобилей состоит из премиальных марок. Их средняя цена увеличилась в диапазоне от 12% до 21%. Среди моделей официально представленных на российском рынке средняя стоимость увеличилась на 11% у Changan CS35Plus (2,6 млн рублей) и Lada Vesta (1,83 млн рублей). Также заметный рост средней стоимости по итогам 2024 года зафиксирован у моделей Belgee X50 (9%, 2,62 млн рублей), Geely Atlas (9%; 3,8 млн рублей) и Changan Alsvin (8%; 1,86 млн рублей).

https://1prime.ru/20250113/avto-854153938.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, россия, авто, авто.ру