https://1prime.ru/20250114/bayden-854200926.html

Байден убеждал Трампа сохранить помощь Киеву, заявили в Белом доме

Байден убеждал Трампа сохранить помощь Киеву, заявили в Белом доме - 14.01.2025, ПРАЙМ

Байден убеждал Трампа сохранить помощь Киеву, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден в процессе обсуждений с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины, чтобы дать Киеву... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T23:04+0300

2025-01-14T23:04+0300

2025-01-14T23:04+0300

политика

сша

джо байден

дональд трамп

поддержка украины

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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в процессе обсуждений с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины, чтобы дать Киеву "позицию силы" в переговорах Москвой, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, эти разговоры Байден вел и с избранным президентом, "чтобы продолжать (поддержку - ред.), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы". Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену антироссийских санкций. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Киевом Москва не будет.

https://1prime.ru/20250114/ssha-854193308.html

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сша, джо байден, дональд трамп, поддержка украины