https://1prime.ru/20250114/chekhiya-854197804.html
В Чехии выразили готовность получать нефть только с запада Европы
В Чехии выразили готовность получать нефть только с запада Европы - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Чехии выразили готовность получать нефть только с запада Европы
Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:55+0300
2025-01-14T19:55+0300
2025-01-14T19:55+0300
европа
чехия
нефть
поставки нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
ПРАГА, 14 янв – ПРАЙМ. Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены, заявил во вторник журналистам премьер Петр Фиала во время посещения Центрального нефтехранилища в поселке Нелагозевес в западном пригороде Праги. "Расширение пропускной способности трубопровода TAL завершено. Это обеспечит республику дополнительными четырьмя миллионами тонн нефти в год, то есть в целом Чехия сможет импортировать до восьми миллионов тонн нефти в год, что покроет все потребление в стране. Мы больше не зависим от поставок нефти из России", - приводит агентство ЧТК слова премьера. Чехия потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год, примерно половина из которых ныне транспортируется по нефтепроводу "Дружба" из РФ через Украину, а остальная часть — по нефтепроводу IKL из Ингольштадта (Германия), который подключен к нефтепроводу TAL, идущему из итальянского города-порта Триеста, отмечает агентство. По словам главы минфина Збынека Станюры, стоимость расширения трубопровода TAL составила около полутора миллиардов крон (около 62,5 миллиона долларов), модернизация была проведена в рекордно короткие сроки, а все расходы взял на себя оператор чешских нефтепроводов компания MERO. По словам гендиректора фирмы MERO Ярослава Пантучека, все работы будут полностью завершены к середине нынешнего года, после того как будут установлены резервные насосы и пройдет сертификация проекта.
https://1prime.ru/20250106/oborona-854053225.html
европа
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, чехия, нефть, поставки нефти
ЕВРОПА, ЧЕХИЯ, Нефть, поставки нефти
В Чехии выразили готовность получать нефть только с запада Европы
Фиала: Чехия готова полностью перейти на получение нефти с запада Европы
ПРАГА, 14 янв – ПРАЙМ. Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены, заявил во вторник журналистам премьер Петр Фиала во время посещения Центрального нефтехранилища в поселке Нелагозевес в западном пригороде Праги.
"Расширение пропускной способности трубопровода TAL завершено. Это обеспечит республику дополнительными четырьмя миллионами тонн нефти в год, то есть в целом Чехия сможет импортировать до восьми миллионов тонн нефти в год, что покроет все потребление в стране. Мы больше не зависим от поставок нефти из России", - приводит агентство ЧТК слова премьера.
Чехия потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год, примерно половина из которых ныне транспортируется по нефтепроводу "Дружба" из РФ через Украину, а остальная часть — по нефтепроводу IKL из Ингольштадта (Германия), который подключен к нефтепроводу TAL, идущему из итальянского города-порта Триеста, отмечает агентство.
По словам главы минфина Збынека Станюры, стоимость расширения трубопровода TAL составила около полутора миллиардов крон (около 62,5 миллиона долларов), модернизация была проведена в рекордно короткие сроки, а все расходы взял на себя оператор чешских нефтепроводов компания MERO.
По словам гендиректора фирмы MERO Ярослава Пантучека, все работы будут полностью завершены к середине нынешнего года, после того как будут установлены резервные насосы и пройдет сертификация проекта.
Чехия потратила на оборону в 2024 году более двух процентов ВВП, пишут СМИ