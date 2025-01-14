https://1prime.ru/20250114/elektrokar-854191192.html

Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС

Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС - 14.01.2025, ПРАЙМ

Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС

Короткие поездки по городу, для которых большинство владельцев автомобилей их и используют, обычно оказывают негативное влияние на узлы транспортного средства,... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T16:37+0300

2025-01-14T16:37+0300

2025-01-14T16:37+0300

авто

электромобили

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Короткие поездки по городу, для которых большинство владельцев автомобилей их и используют, обычно оказывают негативное влияние на узлы транспортного средства, но это не относится к электромобилям, пишет 32CARS.RU.Как пояснили эксперты издания, короткие поездки оказывают пагубное влияние на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Причина в том, что для стабильной работы и продления ресурса мотору необходимо прогреваться до рабочей температуры — но на коротких маршрутах этого не происходит.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Когда двигатель не успевает прогреться, начинает активно накапливаться сажа в камере сгорания, масло теряет свои свойства, а клапаны покрываются нагаром. Это приводит к преждевременному износу деталей и необходимости дорогостоящего ремонта", — отметил автомеханик Алексей Степанцов.Однако электромоторам не нужен прогрев, они работают с максимальной эффективностью сразу после включения. Поэтому электрокары становятся идеальным выбором для поездок по городу и таких маршрутов, как на работу, в магазин или отвоз детей в школу.По словам эксперта, электрокары не только экономят деньги на ремонте, но и обеспечивают комфортное и тихое вождение. Также у них нет проблем с запуском зимой.Кроме того, преимуществом электромобиля является прогретый салон, даже в самые сильные морозы.

https://1prime.ru/20241113/elektromobili-852793956.html

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авто, электромобили