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Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС
Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС - 14.01.2025, ПРАЙМ
Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС
Короткие поездки по городу, для которых большинство владельцев автомобилей их и используют, обычно оказывают негативное влияние на узлы транспортного средства,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T16:37+0300
2025-01-14T16:37+0300
авто
электромобили
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Короткие поездки по городу, для которых большинство владельцев автомобилей их и используют, обычно оказывают негативное влияние на узлы транспортного средства, но это не относится к электромобилям, пишет 32CARS.RU.Как пояснили эксперты издания, короткие поездки оказывают пагубное влияние на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Причина в том, что для стабильной работы и продления ресурса мотору необходимо прогреваться до рабочей температуры — но на коротких маршрутах этого не происходит.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Когда двигатель не успевает прогреться, начинает активно накапливаться сажа в камере сгорания, масло теряет свои свойства, а клапаны покрываются нагаром. Это приводит к преждевременному износу деталей и необходимости дорогостоящего ремонта", — отметил автомеханик Алексей Степанцов.Однако электромоторам не нужен прогрев, они работают с максимальной эффективностью сразу после включения. Поэтому электрокары становятся идеальным выбором для поездок по городу и таких маршрутов, как на работу, в магазин или отвоз детей в школу.По словам эксперта, электрокары не только экономят деньги на ремонте, но и обеспечивают комфортное и тихое вождение. Также у них нет проблем с запуском зимой.Кроме того, преимуществом электромобиля является прогретый салон, даже в самые сильные морозы.
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авто, электромобили
Авто, электромобили
16:37 14.01.2025
 
Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС

32CARS.RU: электрокары являются лучшим выбором для коротких поездок по городу

Электромобиль
Электромобиль
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Короткие поездки по городу, для которых большинство владельцев автомобилей их и используют, обычно оказывают негативное влияние на узлы транспортного средства, но это не относится к электромобилям, пишет 32CARS.RU.
Как пояснили эксперты издания, короткие поездки оказывают пагубное влияние на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Причина в том, что для стабильной работы и продления ресурса мотору необходимо прогреваться до рабочей температуры — но на коротких маршрутах этого не происходит.
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"Когда двигатель не успевает прогреться, начинает активно накапливаться сажа в камере сгорания, масло теряет свои свойства, а клапаны покрываются нагаром. Это приводит к преждевременному износу деталей и необходимости дорогостоящего ремонта", — отметил автомеханик Алексей Степанцов.
Электромобиль, зарядка
Названы самые ожидаемые электромобили 2025 года
13 ноября 2024, 15:08
Однако электромоторам не нужен прогрев, они работают с максимальной эффективностью сразу после включения. Поэтому электрокары становятся идеальным выбором для поездок по городу и таких маршрутов, как на работу, в магазин или отвоз детей в школу.
По словам эксперта, электрокары не только экономят деньги на ремонте, но и обеспечивают комфортное и тихое вождение. Также у них нет проблем с запуском зимой.
Кроме того, преимуществом электромобиля является прогретый салон, даже в самые сильные морозы.
 
Автоэлектромобили
 
 
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