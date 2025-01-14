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Госдолг США может достичь верхнего предела

Госдолг США может достичь верхнего предела - 14.01.2025, ПРАЙМ

Госдолг США может достичь верхнего предела

Государственный долг США во вторник может достичь верхнего предела, установленного законом, угрожая экономике опасной ситуацией, при которой действующий... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T00:23+0300

2025-01-14T00:23+0300

2025-01-14T00:23+0300

мировая экономика

экономика

сша

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минфин сша

минфин сша

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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Государственный долг США во вторник может достичь верхнего предела, установленного законом, угрожая экономике опасной ситуацией, при которой действующий президент страны Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения, а будущий глава государства Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения дефолта. Американские власти временно отменили потолок госдолга в июне 2023 года, когда Байден заключил сделку с конгрессом, избавив себя на полтора года от необходимости повышать лимит заимствований до 2 января 2025 года. Новый потолок госдолга США соответствует объему непогашенной задолженности на конец предыдущего дня. Как следует из данных казначейства страны, 31 декабря этот показатель составлял более 36 триллионов 218 миллиардов долларов (за 1 января данные отсутствуют). При этом второго января госдолг сократился примерно на 54 миллиарда долларов за счет выкупа части ценных бумаг, дав правительству время на повышение или новую заморозку долга, лимит которого, согласно прогнозу минфина, будет достигнут с 14 по 23 января. С целью избежать дефолта американский минфин начнет вводить так называемые чрезвычайные меры. Они заключаются в сокращении выплат по ряду статей государственных расходов, включая социальные выплаты, чтобы перенаправлять ресурсы на обслуживание заимствований. Однако такой путь является лишь временной мерой, которая никак не решает проблему лимита заимствований. В декабре Трамп требовал от однопартийцев-республиканцев отменить потолок госдолга до своего возвращения в Белый дом, однако этого не было сделано. В результате в январе исполнительной и законодательной власти США предстоит снова вернуться к этому вопросу. Проблема растущего госдолга отягощается для Вашингтона еще и растущими расходами на оплату процентов по нему. Согласно расчетам американского минфина, правительство США в 2024 году впервые в своей истории заплатило более одного триллиона долларов процентов по национальному долгу. Объем трат на эти цели продолжит возрастать, все больше лишая власти средств на развитие экономики и загоняя глубже в долговую яму. Одновременно с процентами растет и доходность казначейских векселей, что становится всё более тяжелым бременем для минфина. В момент прихода Байдена к власти в январе 2021 года уровень доходности 10-летних облигаций правительства США составлял немногим более 1% годовых. За время президентского срока демократа эта цифра взлетела до многолетних максимумов в 4,78%, повышая стоимость заимствований. При этом уже в текущем году минфину США предстоит погасить крупный объем краткосрочных облигаций на общую сумму порядка трех триллионов долларов, которые казначейство при Байдене выпускало для покрытия текущих потребностей в деньгах. Однако в результате опрошенные телеканалом CNBC эксперты выразили мнение, что долговой рынок может оказаться не готовым к закупке новых облигаций на эту сумму за короткое время, что грозит уже Трампу риском недофинансирования правительства.

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мировая экономика, сша, вашингтон, джо байден, дональд трамп, минфин сша, минфин сша, cnbc