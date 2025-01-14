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В РФ привезли европейский кроссовер с надежным мотором дешевле "китайцев"

В РФ привезли европейский кроссовер с надежным мотором дешевле "китайцев" - 14.01.2025, ПРАЙМ

В РФ привезли европейский кроссовер с надежным мотором дешевле "китайцев"

На российском рынке в единственном экземпляре появился новый семейный кроссовер Renault Koleos, сообщило издание "Автоновости дня". | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:25+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. На российском рынке в единственном экземпляре появился новый семейный кроссовер Renault Koleos, сообщило издание "Автоновости дня". Отмечается, что модель 2024 года выпуска продает на одном из классифайдов за 3 500 000 рублей частное лицо из Санкт-Петербурга.Renault Koleos оснащена 2,5-литровым "атмосферником" мощностью в 171 лошадиную силу, который работает вместе с вариатором и системой полного привода All Mode 4×4 i. Этот двигатель, по данным издания, обладает надежным цепным приводом газораспределительного механизма и чугунными гильзами в алюминиевом ГБЦ. Вариатор с индексом JF016E выпустила японская фирма Jatco. Его считают очень долговечным."Автоновости дня" также отметило, что официально представленные в России китайские модели аналогичного класса обойдутся по более высокой стоимости. Так цена нового Geely Atlas в базовой комплектации с передним приводом начинается от 3 517 190. "Топовый" Jetour X90 Plus с пятиместным салоном стоит 3 919 900 рублей без учета скидок.

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авто, россия, renault, цены на легковые автомобили, спрос на легковые авто