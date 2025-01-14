https://1prime.ru/20250114/lavrov-854181903.html

Лавров назвал невозможным одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Лавров назвал невозможным одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС - 14.01.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал невозможным одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Членство Армении в Евросоюзе и участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимы, заявил в рамках пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:54+0300

2025-01-14T12:54+0300

2025-01-14T12:54+0300

политика

россия

армения

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Членство Армении в Евросоюзе и участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимы, заявил в рамках пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.Ранее правительство Армении выразило поддержку инициативе о начале процесса вступления в Евросоюз, которая будет рассмотрена парламентом."Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают", - заметил дипломат.Лавров также добавил, что решение Армении и США о подписании документа о стратегическом партнерстве является суверенным и важным для этих двух государств, несмотря на название документа. Лавров подчеркнул, что существеннее то, что будет происходить из этого документа.

https://1prime.ru/20250114/armeniya-854180394.html

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россия, армения, сергей лавров, еаэс