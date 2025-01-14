Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появился клон Toyota Corolla дешевле "Москвича" - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/levin-854188821.html
В России появился клон Toyota Corolla дешевле "Москвича"
В России появился клон Toyota Corolla дешевле "Москвича" - 14.01.2025, ПРАЙМ
В России появился клон Toyota Corolla дешевле "Москвича"
На российском ранке автомобилей появились несколько новых седанов Toyota Levin китайской сборки. Они представляют собой практически полную копию модели Corolla. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:41+0300
2025-01-14T15:41+0300
экономика
авто
россия
toyota
спрос на легковые авто
цены на легковые автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0e/854187147_169:0:1090:518_1920x0_80_0_0_a07af3ae3f6a969041519306567123f0.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. На российском ранке автомобилей появились несколько новых седанов Toyota Levin китайской сборки. Они представляют собой практически полную копию модели Corolla. Цена на эти автомобили начинается от 2 540 000 рублей. Об этом сообщило издание "Автоновости дня". Эксперты издания выяснили из классифайдов, что по самой дешевой цене Levin продают в Иркутске. При этом в 2 540 000 рублей не входит НДС, но ничего не говорится об утильсборе. Модель имеет бензиновый турбомотор мощностью 116 лошадиных сил объемом 1,2 литра, который работает в паре с бесступенчатым клиноременым вариатором. На мотор и коробку передач действует годовая заводская гарантия без ограничения по пробегу. Комплектацию помимо прочего включает в себя люк, литые диски, электронный "ручник" с функцией AutoHold, пластиковый мульти-руль, климат-контроль и медиасистему с крупным тачскрином.В екатеринбургском автосалоне выставили на продажу чуть более богато оснащенный Levin по цене 2 682 000 рублей без учета скидок (наличие в цене утильсбора не уточняется). Он имеет цифровую приборную панель, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя. Вместо турбомотора на нем установлена гибридная силовая установка на базе 97-сильного электродвигателя суммарной мощностью 137 лошадиных сил.Самый дорогой Levin продают в Краснодаре за 3 150 000 рублей (без учета скидок). Это бензиновый седане в комплектации Sports. Он имеет кожаную отделку интерьера с ярко-красными акцентами.Отмечается, что стоимость седана "Москвич 6" в комплектации "Бизнес" начинается от 2 976 000 рублей. В топовом исполнении "Техно" он стоит уже от 3 116 000 рублей.
https://1prime.ru/20250113/akkumulyator-854155562.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0e/854187147_268:0:959:518_1920x0_80_0_0_85ed5229f169059bcb559e045458e00b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, россия, toyota, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, Toyota, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили
15:41 14.01.2025
 
В России появился клон Toyota Corolla дешевле "Москвича"

"Автоновости дня": в РФ продают новый седан Toyota Levin по цене от 2,54 млн руб

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Levin
Автомобиль Toyota Levin - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Toyota
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. На российском ранке автомобилей появились несколько новых седанов Toyota Levin китайской сборки. Они представляют собой практически полную копию модели Corolla. Цена на эти автомобили начинается от 2 540 000 рублей. Об этом сообщило издание "Автоновости дня".
Эксперты издания выяснили из классифайдов, что по самой дешевой цене Levin продают в Иркутске. При этом в 2 540 000 рублей не входит НДС, но ничего не говорится об утильсборе. Модель имеет бензиновый турбомотор мощностью 116 лошадиных сил объемом 1,2 литра, который работает в паре с бесступенчатым клиноременым вариатором. На мотор и коробку передач действует годовая заводская гарантия без ограничения по пробегу. Комплектацию помимо прочего включает в себя люк, литые диски, электронный "ручник" с функцией AutoHold, пластиковый мульти-руль, климат-контроль и медиасистему с крупным тачскрином.
В екатеринбургском автосалоне выставили на продажу чуть более богато оснащенный Levin по цене 2 682 000 рублей без учета скидок (наличие в цене утильсбора не уточняется). Он имеет цифровую приборную панель, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя. Вместо турбомотора на нем установлена гибридная силовая установка на базе 97-сильного электродвигателя суммарной мощностью 137 лошадиных сил.
Самый дорогой Levin продают в Краснодаре за 3 150 000 рублей (без учета скидок). Это бензиновый седане в комплектации Sports. Он имеет кожаную отделку интерьера с ярко-красными акцентами.
Отмечается, что стоимость седана "Москвич 6" в комплектации "Бизнес" начинается от 2 976 000 рублей. В топовом исполнении "Техно" он стоит уже от 3 116 000 рублей.
Автомобиль Renault Samsung XM3 - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Автовладельцев предупредили об ошибках при зарядке аккумулятора
Вчера, 13:57
 
ЭкономикаАвтоРОССИЯToyotaспрос на легковые автоцены на легковые автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала