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В России появился клон Toyota Corolla дешевле "Москвича"

В России появился клон Toyota Corolla дешевле "Москвича" - 14.01.2025, ПРАЙМ

В России появился клон Toyota Corolla дешевле "Москвича"

На российском ранке автомобилей появились несколько новых седанов Toyota Levin китайской сборки. Они представляют собой практически полную копию модели Corolla. | 14.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. На российском ранке автомобилей появились несколько новых седанов Toyota Levin китайской сборки. Они представляют собой практически полную копию модели Corolla. Цена на эти автомобили начинается от 2 540 000 рублей. Об этом сообщило издание "Автоновости дня". Эксперты издания выяснили из классифайдов, что по самой дешевой цене Levin продают в Иркутске. При этом в 2 540 000 рублей не входит НДС, но ничего не говорится об утильсборе. Модель имеет бензиновый турбомотор мощностью 116 лошадиных сил объемом 1,2 литра, который работает в паре с бесступенчатым клиноременым вариатором. На мотор и коробку передач действует годовая заводская гарантия без ограничения по пробегу. Комплектацию помимо прочего включает в себя люк, литые диски, электронный "ручник" с функцией AutoHold, пластиковый мульти-руль, климат-контроль и медиасистему с крупным тачскрином.В екатеринбургском автосалоне выставили на продажу чуть более богато оснащенный Levin по цене 2 682 000 рублей без учета скидок (наличие в цене утильсбора не уточняется). Он имеет цифровую приборную панель, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя. Вместо турбомотора на нем установлена гибридная силовая установка на базе 97-сильного электродвигателя суммарной мощностью 137 лошадиных сил.Самый дорогой Levin продают в Краснодаре за 3 150 000 рублей (без учета скидок). Это бензиновый седане в комплектации Sports. Он имеет кожаную отделку интерьера с ярко-красными акцентами.Отмечается, что стоимость седана "Москвич 6" в комплектации "Бизнес" начинается от 2 976 000 рублей. В топовом исполнении "Техно" он стоит уже от 3 116 000 рублей.

https://1prime.ru/20250113/akkumulyator-854155562.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, toyota, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили