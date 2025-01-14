https://1prime.ru/20250114/lukoyl-854188011.html

Названо имя нового главы "Лукойла"

Названо имя нового главы "Лукойла" - 14.01.2025, ПРАЙМ

Названо имя нового главы "Лукойла"

Совет директоров "Лукойла" назначил новым главой компании Сергея Кочкурова, до этого занимавшего должность вице-президента "Лукойла" по добыче нефти и газа в... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:18+0300

2025-01-14T15:18+0300

2025-01-14T15:18+0300

россия

лукойл

назначение

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" назначил новым главой компании Сергея Кочкурова, до этого занимавшего должность вице-президента "Лукойла" по добыче нефти и газа в России, следует из материалов крупнейшей российской частной нефтяной компании. "В соответствии с подпунктом 9.7.10 пункта 9.7 устава ПАО "Лукойл" досрочно прекратить полномочия главного исполнительного директора ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева. В соответствии с пунктом 10.1 устава ПАО "Лукойл" назначить главным исполнительным директором ПАО "Лукойл" Сергея Алексеевича Кочкурова", - говорится в сообщении. Заседание совета директоров компании прошло 13 января.

https://1prime.ru/20250108/kazmunaygaz-854079414.html

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россия, лукойл, назначение