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Названо имя нового главы "Лукойла" - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Названо имя нового главы "Лукойла"
Названо имя нового главы "Лукойла" - 14.01.2025, ПРАЙМ
Названо имя нового главы "Лукойла"
Совет директоров "Лукойла" назначил новым главой компании Сергея Кочкурова, до этого занимавшего должность вице-президента "Лукойла" по добыче нефти и газа в... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:18+0300
2025-01-14T15:18+0300
россия
лукойл
назначение
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" назначил новым главой компании Сергея Кочкурова, до этого занимавшего должность вице-президента "Лукойла" по добыче нефти и газа в России, следует из материалов крупнейшей российской частной нефтяной компании. "В соответствии с подпунктом 9.7.10 пункта 9.7 устава ПАО "Лукойл" досрочно прекратить полномочия главного исполнительного директора ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева. В соответствии с пунктом 10.1 устава ПАО "Лукойл" назначить главным исполнительным директором ПАО "Лукойл" Сергея Алексеевича Кочкурова", - говорится в сообщении. Заседание совета директоров компании прошло 13 января.
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россия, лукойл, назначение
РОССИЯ, Лукойл, назначение
15:18 14.01.2025
 
Названо имя нового главы "Лукойла"

"Лукойл": главой компании стал занимавший пост вице-президента Сергей Кочкуров

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" назначил новым главой компании Сергея Кочкурова, до этого занимавшего должность вице-президента "Лукойла" по добыче нефти и газа в России, следует из материалов крупнейшей российской частной нефтяной компании.
"В соответствии с подпунктом 9.7.10 пункта 9.7 устава ПАО "Лукойл" досрочно прекратить полномочия главного исполнительного директора ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева. В соответствии с пунктом 10.1 устава ПАО "Лукойл" назначить главным исполнительным директором ПАО "Лукойл" Сергея Алексеевича Кочкурова", - говорится в сообщении.
Заседание совета директоров компании прошло 13 января.
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