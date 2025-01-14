https://1prime.ru/20250114/maldivy-854178237.html

Российские туристы установили рекорд по поездкам на Мальдивы

Российские туристы установили рекорд по поездкам на Мальдивы - 14.01.2025, ПРАЙМ

Российские туристы установили рекорд по поездкам на Мальдивы

Мальдивы в 2024 году установили новый исторический рекорд по российскому турпотоку - свыше 225 тысяч визитов, что на 7,7% больше показателя предыдущего года,... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T10:50+0300

2025-01-14T10:50+0300

2025-01-14T10:50+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мальдивы в 2024 году установили новый исторический рекорд по российскому турпотоку - свыше 225 тысяч визитов, что на 7,7% больше показателя предыдущего года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В 2024 году российский турпоток на Мальдивы поставил исторический рекорд – 225 205 визитов. Это на 7,7% больше, чем в 2023 году и на 1,25% больше предыдущего рекорда 2021 года", - сообщили в ассоциации со ссылкой на статистику мальдивской иммиграционной службы. Отмечается, что самые непопулярные месяцы у россиян для поездок на Мальдивы в 2024 году – май, а также июнь и сентябрь. Самые популярные – январь, февраль, март, июль и август и с октября по декабрь. Пик прибытий в 2024 году – октябрь, минимум – май. "Заметим, что в статистике Пограничной службы ФСБ, которая будет скоро опубликована, количество поездок россиян на Мальдивы будет существенно меньше. Это из-за методики подсчета: российские пограничники считают только посадочные талоны до первого пункта назначения, то есть только тех, кто поехал на Мальдивы прямыми рейсами", - указали в ассоциации. В АТОР подчеркнули, что чуть меньше половины (порядка 45%) россиян прибывают на Мальдивы на стыковочных рейсах. "Как правило, они летят через аэропорты ОАЭ, поэтому российская статистика неизбежно посчитает их частью турпотока в ОАЭ, а не на Мальдивы. Ориентироваться, конечно, надо, на мальдивскую статистику: тут в аэропорту смотрят на паспорт и учитывают всех россиян, из какой бы страны они ни прилетели", - пояснили эксперты.

https://1prime.ru/20250109/turizm-854095224.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мальдивы, атор