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КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал

КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал - 14.01.2025, ПРАЙМ

КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил через свой нефтяной терминал 63 миллиона тонн нефти, что на 0,8% ниже, чем годом ранее,... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T13:23+0300

2025-01-14T13:23+0300

2025-01-14T13:23+0300

россия

нефть

ктк

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил через свой нефтяной терминал 63 миллиона тонн нефти, что на 0,8% ниже, чем годом ранее, следует из данных компании. "В 2024 году на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено 63 009 тонн нефти на 584 нефтеналивных судна", - сообщил консорциум. В 2023 году КТК нарастил отгрузки нефти до рекордных 63,5 миллиона тонн. Таким образом, за год отгрузка сократилась на 0,8%.

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россия, нефть, ктк