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КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал
КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал - 14.01.2025, ПРАЙМ
КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил через свой нефтяной терминал 63 миллиона тонн нефти, что на 0,8% ниже, чем годом ранее,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:23+0300
2025-01-14T13:23+0300
2025-01-14T13:23+0300
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нефть
ктк
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил через свой нефтяной терминал 63 миллиона тонн нефти, что на 0,8% ниже, чем годом ранее, следует из данных компании. "В 2024 году на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено 63 009 тонн нефти на 584 нефтеналивных судна", - сообщил консорциум. В 2023 году КТК нарастил отгрузки нефти до рекордных 63,5 миллиона тонн. Таким образом, за год отгрузка сократилась на 0,8%.
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россия, нефть, ктк
КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал
КТК в 2024 году снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал до 63 млн тонн
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил через свой нефтяной терминал 63 миллиона тонн нефти, что на 0,8% ниже, чем годом ранее, следует из данных компании.
"В 2024 году на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено 63 009 тонн нефти на 584 нефтеналивных судна", - сообщил консорциум. В 2023 году КТК нарастил отгрузки нефти до рекордных 63,5 миллиона тонн. Таким образом, за год отгрузка сократилась на 0,8%.
КТК транспортировал более 53 миллионов тонн нефти