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КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал - 14.01.2025, ПРАЙМ
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КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал
КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал - 14.01.2025, ПРАЙМ
КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил через свой нефтяной терминал 63 миллиона тонн нефти, что на 0,8% ниже, чем годом ранее,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:23+0300
2025-01-14T13:23+0300
россия
нефть
ктк
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил через свой нефтяной терминал 63 миллиона тонн нефти, что на 0,8% ниже, чем годом ранее, следует из данных компании. "В 2024 году на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено 63 009 тонн нефти на 584 нефтеналивных судна", - сообщил консорциум. В 2023 году КТК нарастил отгрузки нефти до рекордных 63,5 миллиона тонн. Таким образом, за год отгрузка сократилась на 0,8%.
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россия, нефть, ктк
РОССИЯ, Нефть, КТК
13:23 14.01.2025
 
КТК снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал

КТК в 2024 году снизил отгрузки нефти через нефтяной терминал до 63 млн тонн

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил через свой нефтяной терминал 63 миллиона тонн нефти, что на 0,8% ниже, чем годом ранее, следует из данных компании.
"В 2024 году на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено 63 009 тонн нефти на 584 нефтеналивных судна", - сообщил консорциум. В 2023 году КТК нарастил отгрузки нефти до рекордных 63,5 миллиона тонн. Таким образом, за год отгрузка сократилась на 0,8%.
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