https://1prime.ru/20250114/neft-854185322.html

Bloomberg узнал о срочной скупке нефти Китаем из-за антироссийских санкций

Bloomberg узнал о срочной скупке нефти Китаем из-за антироссийских санкций - 14.01.2025, ПРАЙМ

Bloomberg узнал о срочной скупке нефти Китаем из-за антироссийских санкций

Государственные нефтяные компании Китая и крупные частные НПЗ скупают партии сырой нефти с Ближнего Востока и из других регионов на фоне объявленных... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:29+0300

2025-01-14T14:29+0300

2025-01-14T14:29+0300

энергетика

китай

нефть

россия

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Государственные нефтяные компании Китая и крупные частные НПЗ скупают партии сырой нефти с Ближнего Востока и из других регионов на фоне объявленных американских санкций против российского энергетического сектора, пишет Bloomberg.Как отмечается, скупая нефть, китайские компании готовятся к возможным перебоям в поставках топлива, поскольку ужесточение санкций в отношении России и Ирана грозит ограничить поставки сырой нефти в краткосрочной перспективе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакие компании, как Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co, отправляют срочные запросы на покупку сырой нефти. В частности, рассматриваются несколько сортов с Ближнего Востока, Африки и Америки. Они уточнили, что особенно востребованы грузы с поставкой в феврале.Этот шаг некоторых крупнейших покупателей нефти в Китае вызван опасениями, что небольшие частные НПЗ, уже находящиеся под давлением, могут быть вынуждены сократить производство топлива, если у них больше не будет доступа к более дешевой российской и иранской сырой нефти.Как отмечает агентство, если мелкие игроки потерпят неудачу, более крупные государственные нефтеперерабатывающие компании будут вынуждены вмешаться, чтобы предотвратить дефицит внутреннего топлива, например, дизельного. Это позволит им занять долю рынка, и, что крайне важно, гарантировать энергетическую безопасность страны.

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китай

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китай, нефть, россия