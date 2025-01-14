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Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть
Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть - 14.01.2025, ПРАЙМ
Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть
Глава евродипломатии Кая Каллас призвала союзников Украины работать над снижением ценового потолка на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы. Об этом... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T16:23+0300
2025-01-14T16:23+0300
2025-01-14T16:23+0300
россия
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нефть
кая каллас
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас призвала союзников Украины работать над снижением ценового потолка на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы. Об этом она заявила в беседе с Bloomberg."Я действительно настаиваю на снижении этого, потому что это имеет очевидный эффект", — отметила она.Каллас подчеркнула, что Россия больше не получает такого уровня доходов от нефти и газа, как прежде. Она отметила, что существуют возможности для работы в этой области и эти возможности необходимо обсудить со всеми странами-партнерами Украины.
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россия, ес, нефть, кая каллас
РОССИЯ, ЕС, Нефть, Кая Каллас
Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть
Глава евродипломатии Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть