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Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть

Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть - 14.01.2025, ПРАЙМ

Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала союзников Украины работать над снижением ценового потолка на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы. Об этом... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T16:23+0300

2025-01-14T16:23+0300

2025-01-14T16:23+0300

россия

ес

нефть

кая каллас

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас призвала союзников Украины работать над снижением ценового потолка на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы. Об этом она заявила в беседе с Bloomberg."Я действительно настаиваю на снижении этого, потому что это имеет очевидный эффект", — отметила она.Каллас подчеркнула, что Россия больше не получает такого уровня доходов от нефти и газа, как прежде. Она отметила, что существуют возможности для работы в этой области и эти возможности необходимо обсудить со всеми странами-партнерами Украины.

https://1prime.ru/20250113/neft-854159181.html

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россия, ес, нефть, кая каллас