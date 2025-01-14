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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2025 году
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2025 году
Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день, до 13,55 миллиона баррелей в сутки, а добыча... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T20:36+0300
2025-01-14T21:02+0300
экономика
сша
нефть
добыча нефти в сша
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день, до 13,55 миллиона баррелей в сутки, а добыча нефти в прошлом году теперь оценивается в 13,21 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В декабре Минэнерго США понижало прогноз на 2025 год на 10 тысяч баррелей в день - до 13,52 миллиона баррелей, тогда же ожидалась добыча в уходящем году на уровне 13,24 миллиона баррелей в сутки.Кроме того, министерство установило прогноз добычи нефти в стране на следующий год в объеме 13,62 миллиона баррелей в день.По данным ведомства, добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть которой представляет собой сланцевая нефть, в феврале сократится по сравнению с текущим месяцем на 140 тысяч баррелей в день, или на 1,5%, до 9,064 миллиона баррелей.Добыча в Пермском бассейне уменьшится на 146 тысяч баррелей в день, до 6,334 миллиона в день, на формации Игл-Форд - вырастет на 10 тысяч, до 1,173 миллиона, на Баккеновской формации - сократится на 8 тысяч, до 1,35 миллиона баррелей в сутки. Добыча в Аппалачском бассейне увеличится на 4 тысячи баррелей в сутки, до 179 тысяч.Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 28 тысяч баррелей в день. А с учетом других нефтегазовых районов общая добыча в феврале ожидается на уровне 11,082 миллиона баррелей в сутки, что на 1,4% меньше значения января.Также EIA ожидает в феврале снижения добычи газа во всех этих районах на 1,036 миллиарда кубических футов в сутки, до 84,409 миллиарда, а общая добыча газа в США сократится на 1,228 миллиарда кубических футов в сутки, до 109,069 миллиарда.
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сша, нефть, добыча нефти в сша
Экономика, США, Нефть, добыча нефти в США
20:36 14.01.2025 (обновлено: 21:02 14.01.2025)
 
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2025 году

Минэнерго США: добыча нефти в стране в 2025 г составит 13,55 млн баррелей в день

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день, до 13,55 миллиона баррелей в сутки, а добыча нефти в прошлом году теперь оценивается в 13,21 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
В декабре Минэнерго США понижало прогноз на 2025 год на 10 тысяч баррелей в день - до 13,52 миллиона баррелей, тогда же ожидалась добыча в уходящем году на уровне 13,24 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, министерство установило прогноз добычи нефти в стране на следующий год в объеме 13,62 миллиона баррелей в день.
По данным ведомства, добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть которой представляет собой сланцевая нефть, в феврале сократится по сравнению с текущим месяцем на 140 тысяч баррелей в день, или на 1,5%, до 9,064 миллиона баррелей.
Добыча в Пермском бассейне уменьшится на 146 тысяч баррелей в день, до 6,334 миллиона в день, на формации Игл-Форд - вырастет на 10 тысяч, до 1,173 миллиона, на Баккеновской формации - сократится на 8 тысяч, до 1,35 миллиона баррелей в сутки. Добыча в Аппалачском бассейне увеличится на 4 тысячи баррелей в сутки, до 179 тысяч.
Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 28 тысяч баррелей в день. А с учетом других нефтегазовых районов общая добыча в феврале ожидается на уровне 11,082 миллиона баррелей в сутки, что на 1,4% меньше значения января.
Также EIA ожидает в феврале снижения добычи газа во всех этих районах на 1,036 миллиарда кубических футов в сутки, до 84,409 миллиарда, а общая добыча газа в США сократится на 1,228 миллиарда кубических футов в сутки, до 109,069 миллиарда.
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