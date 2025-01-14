https://1prime.ru/20250114/opek-854199469.html

Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году

Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году

Минэнерго США понизило оценку добычи ОПЕК+ в 2024 году на 20 тысяч баррелей в сутки, а прогноз добычи на 2025 год - на 120 тысяч баррелей в сутки, следует из... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T20:50+0300

2025-01-14T20:50+0300

2025-01-14T20:50+0300

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добыча нефти

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило оценку добычи ОПЕК+ в 2024 году на 20 тысяч баррелей в сутки, а прогноз добычи на 2025 год - на 120 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. "Хотя мы прогнозируем, что ОПЕК+ увеличит добычу, мы ожидаем, что группа будет производить меньше нефти, чем указано в ее последней цели по добыче, в попытке избежать значительного наращивания запасов. Этот прогноз был сделан до того, как Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против российского нефтяного сектора 10 января, которые могут привести к сокращению экспорта российской нефти на мировой рынок", - говорится в докладе. В декабре Минэнерго США прогнозировало, что добыча ОПЕК+ в 2024 году снизится на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 35,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - вырастет на 170 тысяч баррелей в сутки к уровню предыдущего года. В обновленном прогнозе министерство оценивает добычу альянса в 2024 году в 35,68 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году, по новой оценке, она вырастет на 70 тысяч баррелей в сутки - до 35,75 миллиона баррелей, а к 2026 году достигнет 36,36 миллиона баррелей. Таким образом, минэнерго пересмотрело прогноз на 2024 и 2025 годы в сторону снижения на 20 и 120 тысяч баррелей в сутки соответственно.

https://1prime.ru/20250114/prognoz-854199166.html

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сша, опек, нефть, добыча нефти