https://1prime.ru/20250114/opek-854199469.html
Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году
Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году
Минэнерго США понизило оценку добычи ОПЕК+ в 2024 году на 20 тысяч баррелей в сутки, а прогноз добычи на 2025 год - на 120 тысяч баррелей в сутки, следует из... | 14.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило оценку добычи ОПЕК+ в 2024 году на 20 тысяч баррелей в сутки, а прогноз добычи на 2025 год - на 120 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. "Хотя мы прогнозируем, что ОПЕК+ увеличит добычу, мы ожидаем, что группа будет производить меньше нефти, чем указано в ее последней цели по добыче, в попытке избежать значительного наращивания запасов. Этот прогноз был сделан до того, как Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против российского нефтяного сектора 10 января, которые могут привести к сокращению экспорта российской нефти на мировой рынок", - говорится в докладе. В декабре Минэнерго США прогнозировало, что добыча ОПЕК+ в 2024 году снизится на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 35,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - вырастет на 170 тысяч баррелей в сутки к уровню предыдущего года. В обновленном прогнозе министерство оценивает добычу альянса в 2024 году в 35,68 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году, по новой оценке, она вырастет на 70 тысяч баррелей в сутки - до 35,75 миллиона баррелей, а к 2026 году достигнет 36,36 миллиона баррелей. Таким образом, минэнерго пересмотрело прогноз на 2024 и 2025 годы в сторону снижения на 20 и 120 тысяч баррелей в сутки соответственно.
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сша, опек, нефть, добыча нефти
Экономика, США, ОПЕК, Нефть, добыча нефти
Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году
Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году на 120 тыс б/с
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило оценку добычи ОПЕК+ в 2024 году на 20 тысяч баррелей в сутки, а прогноз добычи на 2025 год - на 120 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
"Хотя мы прогнозируем, что ОПЕК+ увеличит добычу, мы ожидаем, что группа будет производить меньше нефти, чем указано в ее последней цели по добыче, в попытке избежать значительного наращивания запасов. Этот прогноз был сделан до того, как Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против российского нефтяного сектора 10 января, которые могут привести к сокращению экспорта российской нефти на мировой рынок", - говорится в докладе.
В декабре Минэнерго США прогнозировало, что добыча ОПЕК+ в 2024 году снизится на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 35,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - вырастет на 170 тысяч баррелей в сутки к уровню предыдущего года.
В обновленном прогнозе министерство оценивает добычу альянса в 2024 году в 35,68 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году, по новой оценке, она вырастет на 70 тысяч баррелей в сутки - до 35,75 миллиона баррелей, а к 2026 году достигнет 36,36 миллиона баррелей. Таким образом, минэнерго пересмотрело прогноз на 2024 и 2025 годы в сторону снижения на 20 и 120 тысяч баррелей в сутки соответственно.
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2025 год