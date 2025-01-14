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В НАТО раскрыли сроки балтийской операции по защите подводных коммуникаций

В НАТО раскрыли сроки балтийской операции по защите подводных коммуникаций - 14.01.2025, ПРАЙМ

В НАТО раскрыли сроки балтийской операции по защите подводных коммуникаций

Объявленная ранее в ходе саммита в Хельсинки операция НАТО "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, призвана защитить подводную... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T17:53+0300

2025-01-14T17:53+0300

2025-01-14T17:53+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Объявленная ранее в ходе саммита в Хельсинки операция НАТО "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, призвана защитить подводную инфраструктуру на Балтике, будет носить бессрочный характер, сказано в заявлении верховного командования ОВС НАТО в Монсе. Отмечается, что эта многоплановая работа, которая будет продолжаться неопределенное время, является ответом на повреждение 25 декабря подводного кабеля, связывающего Финляндию и Эстонию и следует за декларацией союзников о солидарности с этими странами от 30 декабря и саммитом балтийских стран НАТО в Хельсинки. Ранее в пятницу в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. Из совместного заявления по итогам саммита следует, что альянс начал миссию под названием "Балтийский часовой", которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В НАТО приветствовали усилия союзников "по развертыванию дополнительных сил и средств на море, в воздухе, на суше и под водой в целях повышения бдительности и сдерживания". При этом в заявлении не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. В европейском командовании НАТО в Монсе утверждают, что хоть речь идет о новой миссии, присутствие альянса на Балтике было и до этого. В частности, проводилось регулярное патрулирование и совместные учения для поддержания боеготовности. "Боевые корабли союзников, подлодки и авиация, поддерживаемые современными системами наблюдения на море, осуществляют мониторинг вод в этом регионе и за его пределами", - говорится в документе. Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре прошлого года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.

https://1prime.ru/20250114/nato-854178659.html

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европа, нато, военная операция