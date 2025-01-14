https://1prime.ru/20250114/patrushev-854187888.html
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев - 14.01.2025, ПРАЙМ
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Россия не отдаст свои новые территории ни при каких обстоятельствах, это даже не обсуждается, заявил постоянный член Совбеза РФ, помощник президента Николай... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:17+0300
2025-01-14T15:17+0300
2025-01-14T15:17+0300
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Россия не отдаст свои новые территории ни при каких обстоятельствах, это даже не обсуждается, заявил постоянный член Совбеза РФ, помощник президента Николай Патрушев.По его словам, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России."Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".Он добавил, что российская линия в отношении Украины остаётся неизменной. "Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России В.В. Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с конституцией", - подчеркнул Патрушев.
https://1prime.ru/20250114/ukraina-854187763.html
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украина, патрушев, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПАТРУШЕВ, РОССИЯ
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Патрушев: Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст новые территории
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Россия не отдаст свои новые территории ни при каких обстоятельствах, это даже не обсуждается, заявил постоянный член Совбеза РФ, помощник президента Николай Патрушев.
По его словам, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
"Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
Он добавил, что российская линия в отношении Украины остаётся неизменной.
"Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России В.В. Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с конституцией", - подчеркнул Патрушев.
Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году