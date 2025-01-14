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Минэнерго США ожидает растущий профицит на нефтяном рынке

Минэнерго США ожидает растущий профицит на нефтяном рынке - 14.01.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США ожидает растущий профицит на нефтяном рынке

Минэнерго США ожидает, что предложение нефти и газового конденсата на мировом рынке в 2025 году превысит спрос на 260 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году -... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T21:19+0300

2025-01-14T21:19+0300

2025-01-14T21:19+0300

экономика

сша

нефть

мировой рынок нефти

профицит

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что предложение нефти и газового конденсата на мировом рынке в 2025 году превысит спрос на 260 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году - уже на 740 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Так, минэнерго прогнозирует, что мировая добыча в текущем году составит 104,36 миллиона баррелей в сутки, а в следующем - 105,89 миллиона. При этом спрос будет меньше - 104,1 и 105,15 миллиона баррелей в сутки соответственно. Таким образом, после дефицита в 170 тысяч баррелей в сутки в 2024 году рынок постепенно перейдет к профициту. При этом еще в декабрьском докладе минэнерго США ожидало, что на рынке не будет хватать до 440 тысяч баррелей в сутки в 2024 году и порядка 80 тысяч баррелей в 2025 году. "Почти весь рост мирового потребления жидких углеводородов в нашем прогнозе обеспечивают страны, не входящие в ОЭСР. Значительная часть этого роста приходится на Азию, где Индия является ведущим источником роста мирового спроса на жидкие углеводороды в нашем прогнозе и одним из немногих мест, где он растет быстрее, чем до пандемии", - говорится в докладе минэнерго. Американское министерство по-прежнему ожидает роста добычи жидких углеводородов преимущественно в странах вне ОПЕК+, в частности, в США, Канаде, Бразилии и Гайане.

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сша, нефть, мировой рынок нефти, профицит